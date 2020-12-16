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川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普掌政近四年來，自由派批評者對他任內種種言行作為厭惡至極，甚至擔心他治國留下無可逆轉的後果。但保守派批評者怎麼看呢？

保守派記者史蒂芬斯（Bret Stephens）在紐約時報專欄撰文指出，川普主政這些年，的確發生一些壞事，但沒有任何壞事是遏制不了的。他企圖終止「童年抵美暫緩遣返」（DACA）計畫，被法院攔阻；他想鬆綁對俄羅斯制裁，被國會擋下；他想從敘利亞撤軍，被屬下扯後腿；他的兒童分離政策遭媒體曝光；他散播新冠病毒不實訊息，遭公務員糾正；他連任總統的努力遭選民否決；他質疑選舉舞弊的指控，連他任命的大法官都不支持。

論起川普總統任內對美國造成的最大傷害為何，史蒂芬斯認為，川普種種不當的政策，都受到美國憲政制度所制衡，但「無形」傷害最嚴重——川普腐蝕了社會信任，而這正是任何安居樂業的社會賴以維繫的要素。

史蒂芬斯認為，川普擔任總統，不是造成美國民眾對體制不信任的唯一因素，而是標誌著這種不信任感升到最高點。

他說，難以想像有任何人比川普「不信任政治」的代表人物，或是其積極促進者。川普教政敵學會「不要相信他所說的隻字片語」，他教支持者「不要相信其他任何人講的話」，他更教全體美國人民「什麼人、什麼事都別信以為真」。

史蒂芬斯形容，川普這麼做，有如引爆一枚搖撼文明根基的炸彈，導致社會愈來愈難辨別什麼是事實、什麼是虛假。

川普執政這四年究竟造成什麼傷害，又如何彌補這些傷害，有待美國人未來數十年細細思考。好消息是，所謂熱核戰疑慮並未成真；壞消息是：一種另類的「放射性汙染」，正瓦解美國民眾對體制、對別人、甚至對自己的信任。

川普 紐約時報

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