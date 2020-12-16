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川普發表聖誕致詞 籲世人感謝上帝

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
川普呼籲世人思想聖誕節的真正意義。(Photo by The White Houseon Flick-erunder Creative Commons license)
川普呼籲世人思想聖誕節的真正意義。(Photo by The White Houseon Flick-erunder Creative Commons license)

「感謝上帝為人類賜下和平的禮物！」美國總統川普日前與第一夫人梅蘭妮亞在白宮發表聖誕節演說，他在演講內容提到，2千多年前耶穌的誕生不僅讓人與上帝關係再度和好，也為後代的世人帶來希望，這才是紀念聖誕節的真正意義。

《基督教廣播網》報導，川普首先表示，「對基督徒來說，聖誕節是喜悅的時刻，是紀念上帝賜給全世界最大的禮物。」他也提到世人應該省思耶穌誕生的真正意義，川普指出，「各地的基督徒都知道，救世主的誕生永遠改變了歷史。」

「在聖誕節的時候，我們謝謝上帝，因為上帝差派祂獨生愛子為我們死在十字架上，並賜給全人類永遠的平安。」川普說。

川普在演說中也提到，雖然耶穌在2000多年前卑微地降生在馬槽，但他的精神至今仍帶給世上數十億人鼓舞。他表示，「各地的基督徒都極力活出耶穌對他的門徒的誡命，也就是去彼此相愛。」

據《福斯新聞》報導，梅蘭妮亞則在週二（15）前往華盛頓國家兒童醫學中心為醫院病童唸書，這項歷任美國第一夫人在聖誕節前為病童唸書的傳統已持續70年，最早是由貝絲杜魯門開始。

不過，今年因為新冠肺炎疫情影響，梅蘭妮亞只有在一小群病友面前唸書，整場內容則透過電視播放。她指出，「每一次我來到兒童醫學中心，我都會感受到這些勇敢的孩子帶來的溫暖、看到他們眼中的喜悅以及臉上的笑容。」

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川普 聖誕節 耶穌

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