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川普急兌撤軍政見 國防法案恐難否決

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
白宮發言人麥肯奈妮15日在記者會上表示，總統川普將會否決國會最近通過的國防法案NDAA。（Photo by Gage Skidmore from Wikimedia under CC 2.0）
白宮發言人麥肯奈妮15日在記者會上表示，總統川普將會否決國會最近通過的國防法案NDAA。（Photo by Gage Skidmore from Wikimedia under CC 2.0）

美國總統川普15日透過發言人證實他將否決國會通過的國防法案，因為該法案無法讓他達成將美軍撤回國的承諾，先前美國國防部已表態至少要從阿富汗撤軍2000人，但因這項價值7400億的國防預算法案無論在眾議院或參議院都獲得兩黨高度共識，國會可能有機會推翻川普的否決權。

與撤軍政見衝突

根據《半島電視台》報導，川普的白宮發言人麥肯奈妮15日在白宮記者會上表示，總統川普將會否決國會最近通過的國防法案NDAA。雖然該條文主要是為美國2021的國防預算與軍事政策進行規劃，但其中會限制美國軍隊從海外撤軍的數量，這跟川普的政見衝突，因此他先前就數度揚言要否決提案。

川普希望能將更多美軍從阿富汗、南韓與德國撤回，國防部先前已經宣布，將會在明年1月10日以前，將阿富汗駐軍從4500位減至2500位，但法案新規定要求川普須提交更詳細的撤軍報告，並重新評估政府於今年2月與塔利班簽訂的協議。

川普腹背受敵

《韓聯社》川普離正式否決期限的23日尚有1星期時間，但這項法案在國會獲得高度共識，無論共和黨掌握的參議院以84比13票，或是民主黨多數的眾議院以335對78票，都高於推翻總統否決的3分之2席次門檻，但由於共和黨有議員表態他們可能不會投推翻否決票，因此法案通過與否仍存在變數。

川普近來的情勢更顯腹背受敵，美國選舉人團14日正式以306票的票數，使民主黨的拜登當選，而共和黨參議院領袖麥康納經過1天沉默後，於15日正式恭喜拜登與賀錦麗的當選。雖然如此，川普仍不承認敗選，麥肯奈妮還批評推特打壓川普的推文，卻不刪除中國大使館對外宣稱新疆享有言論自由的推文。

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川普 共和黨 阿富汗

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