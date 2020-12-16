龐培歐17日將會布林肯 前後任國務卿交接首會15分鐘

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務卿龐培歐（左圖）17日將與拜登提名的國務卿人選布林肯（右圖）會面。
美國國務卿龐培歐（左圖）17日將與拜登提名的國務卿人選布林肯（右圖）會面。

美國選舉人團（Electoral College）14日投票選出總統當選人拜登，美國有線電視新聞網（CNN）報導，龐培歐周四（17日）將與拜登提名的國務卿人選布林肯（Antony Blinken)會面。

CNN引述知情人士說法表示，龐布會面只安排15分鐘，但這是前後任政府外交層級最高官員首度面對面，也代表著川普政府的外交高層準備好開始過度外交政策的支配權給繼任者，形同認可選舉結果，國務院官員視此會面具正面意義。

另外，CNN報導，布林肯並未只等著與龐培歐會面進行交接，他這幾周以來都在忙著準備上任後的工作。

實際上，龐培歐至今仍未恭賀拜登當選，並在上月10日國務院記者會時，稱等每張「合法」選票都納入計算後，美國就會順利過渡到「第二任川普政府」；龐培歐當時的說法就遭批只效忠川普一人，違反美國民主傳統。

龐培歐同日稍晚接受媒體訪問時就改口，他說，「非常有信心我們將會順利過渡，確保1月20日中午無論誰接管政權，都有所有工具資源確保無縫接軌。」

拜登上月7日宣布勝選後，美國總務署直到23日才致函拜登通知啟動政權交接程序，龐培歐25日接受媒體訪問，證實國務院已開始進行政權交接。

龐培歐 拜登 國務院

延伸閱讀

獲選舉人團確認勝選 拜登奔喬治亞州造勢助選

拜登勝選 前美駐緬大使：美國續挺台灣自由民主

美中科技大戰 拜登上台後恐不會停止

拜登獲多數選舉人票當選 共和黨議員籲向前邁進

相關新聞

龐培歐17日將會布林肯 前後任國務卿交接首會15分鐘

美國選舉人團（Electoral College）14日投票選出總統當選人拜登，美國有線電視新聞網（CNN）報導，龐培歐...

川普哭哭！美上月自陸進口額創紀錄　紐時曝關鍵主因

美國政界原本認為，今年美國和中國大陸貿易受到疫情影響，理應減少，但最新數據卻顯示，在今年逐漸步入尾聲之際，美國自中國大陸...

慘！白宮侍衛長新冠病情嚴重右腳掌截肢 醫藥費破百萬

商業內幕網站報導，白宮侍衛長貝利因為新冠肺炎病情嚴重，右腿下半部部分截肢，包括腳掌，左腳掌大腳趾也截去。

謝家華前女友臉書憶舊情 合照曝不為人知一面

網路鞋商Zappos華裔創辦人謝家華(Tony Hsieh)上個月驟逝，他的前女友雅麗珊卓‧貝維雷夸(Alexandri...

每人發1000元 楊安澤遊說國會紓困

在國會磋商是否通過新一輪新冠肺炎紓困法案之際，曾參與民主黨總統初選的華裔企業家楊安澤(Andrew Yang)和他的非營...

繼美國財政部和商務部 傳國土安全部也遭駭

繼華府昨天披露外國政府可能協力策劃駭客行動後，美國媒體今天報導，國土安全部成為這波重大網路攻擊事件中第3個遭駭的聯邦政府...

違反自己的防疫令去派對嗨 加州州長罷免連署已過半

美國加州州長紐森（Gavin Newsom）近日遭到民眾發起罷免運動，被指在居家避疫令期間，曾帶頭違反防疫規定，到高級餐...

選舉人團開票後不久 川普宣布司法部長巴維理辭職

美國選舉人團投票選出拜登為美國下任總統後不久，美國現任總統川普14日發推文宣布，司法部長巴維理（William Barr）...

美國司法部長走人 巴維理聖誕節前將離任

美國總統川普14日推文表示，他剛剛和司法部長巴維理（Willam Barr）談話，巴維理將在聖誕節前離任。

攜一本聖經、一桶汽油 曼哈頓教堂槍手曾被控謀殺未遂

位於曼哈頓哥倫比亞大學附近的地標性大教堂聖若望天主堂(The Cathedral Church of St. John ...

南加大：共和黨青年不遵守防疫守則可能性高4倍

南加大（USC）14日公佈研究報告，相比民主黨或無黨派人士，共和黨青年遵守防疫守則的可能性較低。南加大成癮科學研究院（I...

共和黨議員 下月釀絕地大反攻

美國各州選舉人團十四日進行投票確認民主黨總統當選人拜登勝選，不過數名共和黨眾議員正策畫在國會挑戰選舉結果，川普本人十三日...

熱門新聞

搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統

慘！白宮侍衛長新冠病情嚴重右腳掌截肢 醫藥費破百萬

慘！融冰惹禍 家門就在眼前 烏克蘭少女卻回不了家

拜登贏得306張選舉人票 罕見重話批川普

選舉人團開票後不久 川普宣布司法部長巴維理辭職

五金店遇真愛！女師和「公事包」結婚 大讚對方：比男人更好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。