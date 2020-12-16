龐培歐17日將會布林肯 前後任國務卿交接首會15分鐘

美國選舉人團（Electoral College）14日投票選出總統當選人拜登，美國有線電視新聞網（CNN）報導，龐培歐周四（17日）將與拜登提名的國務卿人選布林肯（Antony Blinken)會面。

CNN引述知情人士說法表示，龐布會面只安排15分鐘，但這是前後任政府外交層級最高官員首度面對面，也代表著川普政府的外交高層準備好開始過度外交政策的支配權給繼任者，形同認可選舉結果，國務院官員視此會面具正面意義。

另外，CNN報導，布林肯並未只等著與龐培歐會面進行交接，他這幾周以來都在忙著準備上任後的工作。

實際上，龐培歐至今仍未恭賀拜登當選，並在上月10日國務院記者會時，稱等每張「合法」選票都納入計算後，美國就會順利過渡到「第二任川普政府」；龐培歐當時的說法就遭批只效忠川普一人，違反美國民主傳統。

龐培歐同日稍晚接受媒體訪問時就改口，他說，「非常有信心我們將會順利過渡，確保1月20日中午無論誰接管政權，都有所有工具資源確保無縫接軌。」

拜登上月7日宣布勝選後，美國總務署直到23日才致函拜登通知啟動政權交接程序，龐培歐25日接受媒體訪問，證實國務院已開始進行政權交接。