違反自己的防疫令去派對嗨 加州州長罷免連署已過半

美國加州州長紐森（Gavin Newsom）近日遭到民眾發起罷免運動，被指在居家避疫令期間，曾帶頭違反防疫規定，到高級餐廳參加友人生日派對，引發民怨。

美聯社14日報導，這項「罷免紐森」（Recall Gavin Newsom）行動正逐漸獲得民眾支持，組織者表示，目標是在明年3月中之前收集到150萬份請願書，啟動罷免公投，目前已收集到逾一半的請願書。

此次的州長罷免運動讓人聯想到2003年時任加州州長戴維斯（Gray Davis）遭罷免的情景，之後由知名男星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）接任。

紐森也發布聲明道歉並解釋說，一開始同意參加派對時，是因為以為聚會規模很小，「我犯了嚴重錯誤。這與我一直以來所宣導的相互矛盾」。