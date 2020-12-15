快訊

真心老掉牙？日本政府「AI配婚系統」的增產報國大矛盾

北部創入冬最低溫下探12度 吳德榮：周六氣溫會再降

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國司法部長走人 巴維理聖誕節前將離任

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國司法部長巴維理(左)與川普總統(右)。美聯社
美國司法部長巴維理(左)與川普總統(右)。美聯社

美國總統川普14日推文表示，他剛剛和司法部長巴維理（Willam Barr）談話，巴維理將在聖誕節前離任。

川普表示，司法部副部長羅森（Jeff Rosen）將代理司法部長。

司法 川普 聖誕節

延伸閱讀

美高官接種疫苗計畫突喊卡

川普翻盤無望 美選舉人投票了

川普威脅否決NDAA 宣稱中國大陸將成最大贏家

學者：拜登中國政策難跨川普陷阱 但可務實合作

相關新聞

美國司法部長走人 巴維理聖誕節前將離任

美國總統川普14日推文表示，他剛剛和司法部長巴維理（Willam Barr）談話，巴維理將在聖誕節前離任。

攜一本聖經、一桶汽油 曼哈頓教堂槍手曾被控謀殺未遂

位於曼哈頓哥倫比亞大學附近的地標性大教堂聖若望天主堂(The Cathedral Church of St. John ...

南加大：共和黨青年不遵守防疫守則可能性高4倍

南加大（USC）14日公佈研究報告，相比民主黨或無黨派人士，共和黨青年遵守防疫守則的可能性較低。南加大成癮科學研究院（I...

共和黨議員 下月釀絕地大反攻

美國各州選舉人團十四日進行投票確認民主黨總統當選人拜登勝選，不過數名共和黨眾議員正策畫在國會挑戰選舉結果，川普本人十三日...

川普翻盤無望 美選舉人投票了

美國各州選舉人十四日參加選舉人團會議，並依各州大選開票結果投票選舉總統。總統當選人拜登在二○二○年大選共計贏得三○六張選...

美財部遭駭 傳俄羅斯主謀

知情人士透露，據信替俄羅斯效力的一群駭客，一直暗中監控美國財政部等機構的內部電郵，事態更嚴重到驚動白宮召開國安會議。美國...

川普威脅否決NDAA 宣稱中國大陸將成最大贏家

美國總統川普揚言否決2021年國防授權法案（NDAA），宣稱這項法案的最大贏家是中國大陸；川普未說明原因，但親川普人士評...

川普還沒認輸…梅蘭妮亞忙打包 佛州為兒找學校

當川普總統為今年選舉結果做最後一搏的奮戰，第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)卻開始為兒子拜倫‧川普(Barr...

傳俄國駭客監看美政府機構電郵數月 財政部商務部在列

路透引述消息人士透露，替俄羅斯政府工作的駭客，持續監看美國財政部和商務部國家電信暨資訊管理局（NTIA）的內部電子郵件。...

紐約教堂驚爆槍擊！槍手突襲耶誕活動 與警駁火遭擊斃

美國紐約曼哈頓一座教堂外13日下午發生槍擊事件，數以百計群眾齊聚參加戶外耶誕頌歌音樂會才剛散場，一名男子便在附近開火，槍...

拜登就職典禮該怎麼舉辦？預料川普不會去 也沒有舞會

在新冠肺炎疫情肆虐之際，美國總統當選人拜登明年1月的就職典禮該如何舉辦，拜登團隊表示，仍在討論中。

川普揚言否決國防授權法案 稱中國將成最大贏家

美國聯邦參議院和眾議院近日通過2021年國防授權法案，正待美國總統川普（Donald Trump）簽署。但川普今天再度揚...

熱門新聞

五萬人住在破火山口！日網友飛機上空拍阿蘇火山 壯闊盆地奇景宛如動漫「你的名字」

近千萬名畫忘在機場！半個月後竟在垃圾桶內尋回

影／乘客嚇壞！飛機正要起飛 驚見男子在機翼上行走擺pose

61萬賓士停家門口慘變「空殼」座椅輪胎車門全被拆光

台裔美籍戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」

小女孩瘋鬼滅之刃！牆上貼滿海報 早起「雙手合十」膜拜又鞠躬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。