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美國司法部長走人 巴維理聖誕節前將離任
美國總統川普14日推文表示，他剛剛和司法部長巴維理（Willam Barr）談話，巴維理將在聖誕節前離任。
川普表示，司法部副部長羅森（Jeff Rosen）將代理司法部長。
Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job! As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020
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