美財部遭駭 傳俄羅斯主謀

知情人士透露，據信替俄羅斯效力的一群駭客，一直暗中監控美國財政部等機構的內部電郵，事態更嚴重到驚動白宮召開國安會議。美國也已發布緊急警告，警示幾乎所有財星500大企業、及全球數十萬個機構的系統面臨風險。當局認為情節嚴重程度，堪比2014到2015年駭客入侵白宮電腦，偷看前總統歐巴馬電郵一事。

路透報導，美國情治圈擔心，這些鎖定美國財政部和商務部旗下國家電信暨資訊署（NTIA）的駭客，使用了類似工具，侵入其他政府機構。根據金融時報，這個駭客組織被民營資安公司稱作「APT29」或「Cozy Bear」，也涉及企圖竊取新冠病毒疫苗研究資料。

知情人士說，目前據信俄羅斯是這起網攻的幕後主使。知情人士未說明其他遭駭政府機構為何，但SolarWinds晚間表示，該公司今年3月和6月釋出的軟體更新，恐遭「國家級駭客發動高複雜度、鎖定目標且採人工供應鏈式攻擊」竄改。

SolarWinds未提到駭客是透過其產品入侵美國財政部系統，但知情人士說，據信駭客的入侵管道正是SolarWinds。根據SolarWinds網站，該公司客戶包括美國財星500大企業的多數公司、美國前十大電信供應商、美軍五軍種、國務院、國家安全局和美國總統辦公室。

華盛頓郵報報導，聯邦調查局（FBI）正在調查。這起入侵行動已進行好幾月，持續時間和情節重大程度堪比2014到2015年駭客行動，當時俄羅斯駭客入侵國務院和白宮電腦系統，讀取時任總統歐巴馬電子郵件。