紐約教堂驚爆槍擊！槍手突襲耶誕活動 與警駁火遭擊斃

美國紐約曼哈頓一座教堂外13日下午發生槍擊事件，數以百計群眾齊聚參加戶外耶誕頌歌音樂會才剛散場，一名男子便在附近開火，槍手隨後遭警方射擊，傷勢嚴重送醫不治。

這起攻擊事件發生在紐約市聖約翰大教堂（Cathedral of Saint John the Divine）外，當天下午4點左右，教堂外階梯正舉行聖誕合唱團表演，演出結束時，突然有一名男子手持兩把半自動手槍連開多槍，現場民眾倉皇逃跑。

槍擊發生後，現場立刻有3名執法人員朝著槍手連開15槍，槍手中槍倒地，送醫後不治身亡。紐約市警察局長謝伊（Dermot Shea）表示，這件事沒有造成其他人員傷亡可說是「相當幸運」。

槍手全身黑衣戴白帽，口罩上有多明尼加共和國國旗圖案，兩手各持一把半自動手槍，警方也在案發現場尋獲兩把槍。

謝伊表示，目擊民眾表示槍手在開槍時大喊：「殺了我吧！」他並未透露槍手身分，僅說該名男子前科累累，警方在其攜帶的背包中發現汽油罐、繩索、電線、膠帶、多把利刃及一本破舊的聖經。

聖約翰大教堂發言人說舒伯特（Lisa Schubert）：「當時的演出非常棒，沒想到結束時突然有人開槍，所有人都嚇壞了，槍手本可能殺死許多人，那時有數百人在場，而他開了至少20槍。」