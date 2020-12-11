CNN人氣評論家札卡利亞駁川普路線：美自貿協定還太少

美國有線電視新聞網（CNN）人氣時事評論節目《札卡利亞環球公共廣場》（Fareed Zakaria GPS）的主持人札卡利亞，10日投書華盛頓郵報說，雖然川普馬上就要下台，美國不重視全球化的思維卻仍盛行。他表示，沒有美國，全球貿易也正在蓬勃發展。

札卡利亞最近撰有新書《後疫情世界的十個教訓》 （Ten Lessons for a Post-Pandemic World），受到比爾蓋茲推薦。根據札卡利亞，由於川普鼓吹國族主義和保護主義，加上疫情肆虐帶來的影響，美國政壇人士和時事評論員都高談把製造業帶回本土。沒了川普，這種態度卻持續不變。

美國幾乎沒人討論11月15日簽署、成員國產值占全球GDP達30%的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），也不提兩年前簽的「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP），更別提正加緊協商的「中日韓自貿協定」和「中歐投資協定」。

美國有線電視新聞網（CNN）人氣時事評論家札卡利亞。擷自Facebook@Fareed Zakaria 札卡利亞指出，從任何角度看，川普的貿易政策都已失敗：白宮貿易顧問納瓦羅曾預言，川普就職幾年內就能減少美國貿易赤字，但該數字即將達到12年來最高；川普承諾製造業工作回流，但自他上任以來，製造業工作的占比沒有太大變化；川普聲稱中國和墨西哥等國家會支付關稅，但研究顯示埋單的是美國消費者；川普開支票說，中國會買進更多美國貨，事實上，中國進口美國商品的金額比2017年少。

札卡利亞表示，疫情不僅沒能證明製造回流的好處，反而凸顯了危險性。疫情爆發時，全球各國都遭遇物資短缺的問題，從口罩到棉花棒無所不缺。但拜外國供應商之賜，這些需求得以在數周或數月間解決。疫苗競賽更仰賴全球協力，涉及分散在各地的科學家、技術人員和生產設施。沒有全球供應鏈，很難想像能研發和生產出數十億劑疫苗。

有些人主張，面臨疫情，美國該把關鍵醫療設備和物資的生產移回本土。但札卡利亞問，如何能知道哪些該優先？下一次全球危機是否保證與前次一模一樣？萬一未來災難並非空氣傳播，例如海嘯呢？維持部分醫療物資的戰略儲備，或一種產品不能全然仰賴一個國家來生產，固然很重要，但採取謹慎作法不表示要終結全球化。

札卡利亞很擔心，川普貿易戰難堪落敗未給華府留下教訓，民主和共和兩黨人士似乎都想維持他的路線，覺得能做得更好。札卡利亞比較認同美國外交關係委員會研究員歐尼爾（Shannon O'Neil）在一篇論文裡的看法：「美國的自貿協定太少而非太多：美國企業僅對不到10%的全球消費者，具有優惠性市場進入權。對比之下，墨西哥和加拿大對逾半的全球市場擁有此一權利。」

美國幾乎是已開發世界目前唯一走保護路線的國家，札卡利亞指出，大部分國家都理解，提高境內收入的最佳方式是擴大海外市場，自其他地區買進或賣出。美國人口僅為全球的4%。札卡利亞疾呼，如果想改善民眾生活，美國必須與其他96%的人口貿易。