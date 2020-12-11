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時代雜誌揭曉2020年度風雲人物：拜登和賀錦麗
美國時代雜誌（Time）10日公布，2020年度風雲人物為美國總統當選人拜登和副手賀錦麗。
時代雜誌表示，拜登在投票率創新高的歷史性總統大選擊敗川普，預定明年1月20日就職成為美國第46任總統。「拜登和賀錦麗因改變美國故事、展現同情的力量大過於憤怒的分裂，以及在悲痛的世界中分享治癒的願景，而獲選為2020年度風雲人物」。
【中央社╱台北11日電】
美國「時代雜誌」（Time）今天宣布，2020年度風雲人物為美國總統當選人拜登（Joe Biden）和副手賀錦麗（Kamala Harris）。
除了拜登外，時代雜誌編輯群稍早公布的4人決選名單，還包括美國總統川普、前線醫護人員和美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（AnthonyFauci），以及種族正義運動（Movement for RacialJustice）人士。
時代雜誌表示，拜登在投票率創新高的歷史性總統大選擊敗川普，預定明年1月20日就職成為美國第46位總統。
去年獲選2019年度風雲人物是號召全球對抗氣候變遷的瑞典少女童貝里（Greta Thunberg），當時16歲的童貝里成為時代雜誌1927年開始遴選年度人物以來最年輕的膺選者。
時代雜誌每年都會選出年度風雲人物，無論獲選人或團體影響力正面或負面，都對過去12個月的時事及世界脈動有著重大影響。
時代年度風雲人物最後會由雜誌編輯群定奪，網路票選結果可讓人一窺讀者認為何人對今年事件最有影響力。
時代雜誌本月7日公布2020年風雲人物讀者票選結果，在疫情期間冒著生命危險於前線服務的護理師、醫師、運送人員、雜貨店人員等「必要工作人員」勝出。
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