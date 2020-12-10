標普道瓊指數公司調整成分股 剔除海康威視等21家陸企

標普道瓊指數公司10日宣布，旗下股票與債券指數將剔除海康威視、中芯國際等21家陸企，其中股票指數剔除十家陸企股票的措施，將在21日盤前生效；而債券指數將剔除11家陸企，定於明年元旦前生效。

美國總統川普上月簽署行政命令，禁止美國人投資由中國人民解放軍持有或控制的陸企，這紙行政命令預定明年1月11日生效，投資人必須在明年11月之前出清相關持股。

為此指數公司陸續展開剔除陸企的行動；羅素指數公司上周表示，為遵循這道行政命令，旗下指數將移除八家陸企，而標普道瓊指數公司10日也加入這一行列。