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整個世界受疫情影響全變了！《紐約時報》：我們正處於戰時狀態

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
紐約洛克斐勒中心。 法新社
紐約洛克斐勒中心。 法新社

紐約，2019年以前可說是全球最熱門的觀光聖地之一，但今年疫情爆發後，門可羅雀的中央公園、帝國大廈觀景台、第五大道、時代廣場與自由女神像等景點，有種恍如隔世的悲哀。

在這個十分不平靜的2020年，新冠肺炎在中國（China）武漢爆發後，全球已經逼近7000萬人確診、超過150萬人死亡，這場堪比二戰後最嚴重的疫情和驟變，已讓人類社會面臨前所未有的恐慌，不僅許多國家遭受醫療資源匱乏的打擊，看似毫無未來的產業、經濟晦暗，更令許多業者無語問蒼天。

回到最初，原先大部分人認為只會在中國擴散的病毒，在WHO主席譚德塞輕忽和一味讚揚中國的政策下，使得許多國家面對病情徹底措手不及──加上過去西方人的熱情、不戴口罩的迷思和薄弱的防疫觀念，成了這場浩劫下，難以挽回的無奈。

在全球，目前還是美國的病例數最高──1500萬確診和30萬人死亡的惶恐，大概是許多台灣人都難以想像的荒謬──近乎瓦解的生活習慣、職涯發展、家庭破裂，生離死別的磨難更是煎熬。

紐約時報》便直言：「我們正處於戰時狀態。」

紐約，2019年以前可說是全球最熱門的觀光聖地之一，每天都有破百萬人次造訪，但今年疫情爆發後，門可羅雀的中央公園、帝國大廈觀景台、第五大道、時代廣場與自由女神像等景點，有種恍如隔世的悲哀。

1970迄今最嚴重的經濟災難

《紐約時報》報導，紐約市的失業率達16％，是美國其它地區的兩倍之多，預計今年的所得稅收入將減少20億美元，加上僅有1／3的飯店有人入住、曼哈頓公寓閒置率達到頂峰，都是許多人從未預料過的狀況。

紐約比世界上其它的大城市都還熱鬧得多，疫情的嚴峻也讓整區近3萬5000人死亡、數十萬個工作機會消失，即便能抑制病毒的傳播，也無法控制對經濟的威脅。

許多經濟指標表明，紐約將面臨長期的金融危機，這是1970年代迄今最嚴重的。

美國前國家官員理查拉維奇（Richard Ravitch）說「我們正處於一場悲劇的邊緣，而且這場危機將更加嚴重，我不知道這座城市將會發生什麼。」

曾經繁華的街頭卻異常蕭條

這場新冠肺炎疾病的大流行，迫使紐約人在他們的生活方式和工作方式上做出根本性的改變，並阻止遊客造訪這座城市，許多文化和娛樂景點至今依然封閉，這一年來，紐約鬧區的飯店業失去了44％的工作機會，對該市的稅收產生了災難性的影響。

專家強調，紐約市的收入三大支柱是銷售、個人收入和財產稅，而銷售是第一個最被牽連的影響，第二季下降了35％、年初至今下降了15％。

在曼哈頓的主要街道上，曾經有遊客和上班族絡繹不絕，但如今店面卻空無一人，連知名連鎖店也退租，折扣連鎖店Century 21也宣告破產，景象頗為蕭條。

然而，根據目前的狀況顯示，要重新回到辦公室工作的機會似乎還很遙遠，調查發現，只有1／4的雇主期望年底前讓員工回到辦公室上班，但有超過一半的雇主決定明年七月才重新回到辦公室。

由於各種為生活所迫的亂象，紐約街頭的槍擊事件也增加，這使得一些紐約人逃往郊區，各大企業也重新開始省思辦公場所需要與否的問題，這種徹底結構性的改變，在今年以前真的令人難以想像。

（作者／魯皓平 本文出自2020.12.8《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

紐約時報 疫情 新冠肺炎

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