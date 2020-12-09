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人類已和外星人接觸！以國衛星之父曝 川普想揭密被阻

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
以色列國防部太空總署前主管艾希德在以國最大報「新消息報」專訪透露，外星人是真的，還稱美國總統川普差那麼一點點就要爆料，迫使外星人必須介入阻止。畫面翻攝：Ynet.co.il/Gabriel in Herlia
以色列國防部太空總署前主管艾希德在以國最大報「新消息報」專訪透露，外星人是真的，還稱美國總統川普差那麼一點點就要爆料，迫使外星人必須介入阻止。畫面翻攝：Ynet.co.il/Gabriel in Herlia

以色列一位前太空部門主管聲稱，外星人是真的，更和美國與以色列秘密接觸，但因為人類「還沒準備好」，要求兩國不要張揚他們的存在。美國總統川普似乎「差一點」就要爆料，迫使外星人必須介入阻止。

以國國防部太空總署（IMOD Space Administration）前主管艾希德（Haim Eshed）在以色列最大報「新消息報」（Yedioth Ahronoth）專訪透露，一個被稱為「銀河聯邦」（Galactic Federation）的外星種族和美國秘密締約，他們在火星地下管理一個秘密基地。

艾希德並未透露外星人已潛藏多久，但稱他們想與美國合作以了解整個宇宙的結構，還和以色列政府簽約做實驗，希望人類提供一臂之力。

艾希德指川普一度差點就要公開此事，但銀河聯邦外星人表明「要等，讓人們先冷靜下來。」艾希德稱外星人認為人類還沒準備好，要求別公布他們已經來到，以免引發大規模歇斯底里，還說外星人將按協議隱匿行蹤，等候人類表現出理智，「達到進化與大致了解太空與太空船的階段」後，才會公開自己的存在。

今年已高齡87歲的艾希德是退役將軍，1981至2011年間擔任以色列國防部太空總署主管，被稱為以國衛星計畫之父，從公職退休後投入真正有興趣的外星人研究，還為此出書。

艾希德聲稱他現在揭秘是著眼於外界態度已經改變，「如果我五年前出面說同樣的話，我會被送去醫院。我帶著這個想法去到學術界的每一個地方，都被認為瘋了。但我沒什麼好失去的，我已經拿到學位與獎座，在態度已經改變的海外大學受到敬重」。

艾希德在一本新書《地平線另一頭的宇宙》作為封面人物，宣稱美國與以色列跟外星人締約。每日郵報
艾希德在一本新書《地平線另一頭的宇宙》作為封面人物，宣稱美國與以色列跟外星人締約。每日郵報

外星人 太空 以色列

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