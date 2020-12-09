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就停在「T-1」！SpaceX「星艦」首度高空試飛告吹

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
原定8日升空進行首度高空試飛的SpaceX「星艦」載具，因猛禽火箭發動機在倒數至「T-1」時發生「自動放棄」，發射直接取消。法新
原定8日升空進行首度高空試飛的SpaceX「星艦」載具，因猛禽火箭發動機在倒數至「T-1」時發生「自動放棄」，發射直接取消。法新

SpaceX的「星艦」（Starship）載具原定8日於美國德州升空，準備進行首度高空試飛，但倒數至最後關頭的「T-1」時，因火箭發動機出現技術問題而告吹，目前尚不清楚重啟試驗的確切日期。

美聯社報導，編號「SN8」的「星艦」預定上升到距地面12500公尺處，進行高空次軌道飛行測試後垂直降落回地面，但倒數至發射前1.3秒時，猛禽火箭發動機（Raptor）突然發生「自動放棄」（auto-abort），SpaceX隨即在直播宣布今天就到此為止。

「星艦」是完全重複使用的兩級入軌超重型運載火箭，分成第一級的「超重」推進器（Super Heavy）與第二級的「星艦」，此前曾進行5次試飛，但都是簡化型號，飛行高度也沒有超過150公尺，原定8日進行高空試飛的不銹鋼版「SN8」則首度裝上鼻錐、機體襟翼與三具猛禽火箭發動機。

「星艦」的近期目標是送大型衛星進環地球軌道，終極目標是送人類與貨物到月球與火星。SpaceX在網站表示，9日與10日仍有額外的測試機會，但就跟所有開發測試一樣，時程表是動態的，可能會出現變化，請粉絲持續關注下一次目標測試日期與時間。

火箭 SpaceX 直播

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