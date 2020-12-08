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習近平「高參」漏天機？川普稱發現拜登「通敵」

德國之聲 / 德國之聲中文網
圖／德國之聲中文網
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川普美國當地時間周一深夜(12月7日)在其推特賬號上轉發了一則中文視頻，這位即將離任的總統並非是想向北京「示好」，而是要借此暗示以拜登為代表的美國建制派政客「早已被中共當局通過華爾街收買及滲透」。

川普轉發的這則視頻來自福克斯新聞電視台，主持人卡爾森(Tucker Carlson)在導語中介紹說，接下來視頻的主講者是北京中國人民大學的教授、時常為習近平等高層領導提供顧問咨詢的貨幣問題專家翟東升教授。

在接下來福克斯電視台播放的幾個片段中，翟東升教授宣稱，中國之所以在貿易戰等摩擦中「搞不定川普政府」，是因為「華爾街搞不定川普」；而在1992年到2016年間，「在美國的權勢核心圈，我們有我們的老朋友」。

福克斯電視台的主持人點評說，「我們美國的精英階級此前在為中國工作」，隨後繼續播放翟東升演講的片段。翟東升說，現在拜登上台了，而傳統的政治精英、建制派與華爾街關系非常密切。翟東升還暗示拜登兒子在全球建立的基金公司的來路問題，「誰幫他建的基金公司？明白嗎？這裡邊都有買賣。」

翟東升的此次演講，發表於11月28日，是為充滿民族主義色彩的中國網絡媒體《觀察者網》所錄制。他演講的主題是「中國金融開放會引來華爾街之狼嗎？」，其內容主旨是呼籲中國進一步開放金融市場、加速人民幣國際化。他認為，金融開放反而有助於中國在美元體系之外建立起自己的市場規則，爭取更多的金融主導權，從而讓「全球的金融玩家過來，在這個市場把它轉化成投資」；是一個和美國「脫鉤再掛鉤」的過程。演講中，翟東升嘗試分析金融開放的利弊得失；而被福克斯電視台、川普總統「抓住把柄」的「中國能搞定華爾街」之所謂「猛料」，只是翟東升在分析利弊時順便提及。而且，翟東升在提及這些「猛料」時，給出的證據都十分含糊，還一再強調「不能把別人給賣了」。

值得注意的是，在中國境內的社交媒體或新聞網站上，翟東升教授的這段演講視頻已經被全面刪除。谷歌快照顯示，《觀察者網》在12月3日刊發了演講的文字稿後大約一天就重新刪除了頁面。目前，翟東升教授的這段演講只在YouTube、推特等境外網站上流傳。

在新浪微博、知乎等中國社交網站上，雖然演講內容本身已經被刪除，但是「翟東升」並沒有變成敏感詞，用戶依然可以對此次演講在大洋彼岸引發的爭議進行點評。有人認為，「稱之為小醜不為過」；還有人寫道「翟教授立功了！鮑威爾，朱利安尼，川普都轉了你的視頻！」也有人指出，翟東升「又不是第一次提這個，不過就是把不太能放台面上的眾所周知的利益關系擺出來了，這樣不妥但又不是什麼原則性問題」，呼籲中國民眾「不要自亂陣腳」。

還有網民認為，翟東升身為頂層學者、頂級智庫智囊，「卻把什麼出賣了。一番演講、一番高談闊論，要掌聲耍逼格，卻引火上身」。另一名微博用戶也持類似觀點：「繼續任由低級紅，高級黑炒作中國外交，中國大陸可能面對西方世界的圍攻。」

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習近平 川普

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