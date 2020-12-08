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美眾院通過法案 提供在美港人臨時身分與庇護

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）在推特表示，港版國安法嚴重破壞「一國兩制」原則。美聯社
眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）在推特表示，港版國安法嚴重破壞「一國兩制」原則。美聯社

美國聯邦眾議院7日通過「香港人民自由與選擇法」，為逃離政治迫害的在美港人提供臨時保護身分，可申請難民庇護，或申請成為美國移民；擁有臨時保護身分則可取得合法居留與工作權。

該法案以1984年天安門事件發生時，美國提供中國大陸學生庇護為例，明定政府加速處理在美港人的身分問題，除了提供臨時保護身分，也接受港民申請難民程序或成為美國公民。

當年推動美國政府保護中國大陸學生的美國國會議員之一，正是如今的眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi），她在推特表示，港版國安法嚴重破壞「一國兩制」原則，眾議院通過的法案，替正面臨或正逃避政治迫害的港民提供必要保護。

香港人民自由與選擇法（Hong Kong People's Freedom and Choice Act of 2020）由民主黨籍眾議員馬里諾夫斯基（Tom Malinowski）9月提出；在法案通過前，港府依據港版國安法逮捕多名民主派人士，前香港眾志成員黃之鋒、周庭等人遭判刑入獄。

眾院通過法案後，將送到參議院審查，若參院也通過、美國總統川普簽署發布，法案才會正式上路；本屆國會將於明年1月3日屆滿，若參院審查不及，視同立法未完成。

根據眾議院通過的版本，法案生效後18個月內，美國應認定香港特殊暫時情況，致使港人無法安全回到香港。

法案提到，抵達美國時擁有香港永久居留身分且為中國大陸公民，法案生效後一段時間內還在美國的人士，就能申請臨時保護身分；取得身分則可合法居留與工作，申請費用為360美元。

在接納港民成為美國移民的章節，條文提到，若法案今年底生效，自2021年至2025年的會計年度，香港應被視為獨立的外國地區，有別於中國大陸；港人移民簽證的數量限制與中國大陸移民分開計算。

有關難民，條文提到在反對港版國安法運動中擔任重要角色，包括組織幹部、急救人員、媒體記者、為參與相關抗爭運動者提供法律服務的人，或在去年6月9日至今年6月30日期間，參與抗爭活動被逮捕、起訴或拘留的運動者，都能申請成為難民接受庇護。其配偶、子女或不具他國國籍的父母也能享有同等待遇。

條文規定，國務卿和國土安全部長在法案生效後，要向國會相關的委員會報告，提供港民在美國申請公民或難民的數量及其相關細節。

法案提到，美國應鼓勵其他理念相近國家，為逃離迫害的港人提供庇護。

港版國安法 香港

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