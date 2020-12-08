專家：拜登應該這樣對付中國大陸

美國對中國大陸須採取強硬態度，是民主與共和兩黨難得的共識。這種立場甚至在美國現任總統川普上任前，就已成形，原因是中國大陸的經濟與科技實力趕上美國，以及美國對北京不當的貿易行為和人權政策感到挫敗。

然而，歐亞集團大陸和北亞主管赫森（Michael Hirson）與全球科技政策主管特里奧羅（Paul Triolo），於CNN Business共同撰文指出，美國總統當選人拜登未來需制定「聰明」、而非強硬的對陸策略。對此他們提出幾項建言：

●設定長遠的策略

川普政府正確地體認到，前幾任政府的對中政策並不管用，尤其是華府以往常對北京不當的貿易和外交政策無所作為。然而，川普政府又走向另一個錯誤的極端：目前其對陸策略，是尋找任何可拿來對付大陸的單邊工具，從課徵關稅到控制美國科技出口，不一而足，卻未先制定一項可長可久的策略。

以華府禁止美國半導體產業向華為等陸企輸出產品為例，此舉雖暫時阻礙華為成為5G產業領航者，但也對美國的科技霸權構成威脅。因為如此一來，華為和其他外國企業便有了誘因，在設計產品時排除美國的產品和智財權，美方若未留心，可能導致美國半導體業者流失市占，進而缺少足夠的獲利投資尖端科技；在此同時，大陸和其他海外企業正好可趁機補上美企的缺口。

出口管制如同其他外交和經濟工具，若美國能與歐盟和日本等盟友攜手合作，才可望發揮最大效用。拜登政府和國會須抱持和川普同樣的決心，並制定一項能與盟友合擊的策略。

●讓美國更強大

美國為維持科技領先優勢，須進行必要的投資，當務之急是扭轉聯邦資金在基礎科學和研發的投資一路萎縮的頹勢。多項研究顯示，聯邦資金不僅能為科學和醫藥帶來突破性的成果，還能帶動經濟報酬率（ERR）走高。

兩名麻省理工學院（MIT）的經濟學家提議，美國應在例如「紅州」（傾向支持共和黨的州）等矽谷以外的地區，成立創新中心，以帶動當地經濟發展，減少貧富差距。在鄉村地區擴大建設寬頻網路，以及長期改善關鍵基礎建設，將有助提振美國的創新能力，同時強化美國的經濟實力。

●對陸要實事求是

美國不能一股腦將所有矛頭指向大陸。美國政治人物如今一提到大陸，就認定會構成國安風險。大陸間諜確實會傷害美國，但過分誇大大陸的威脅，不僅損害美國的道德權威，也將傷害美國的生產力。

美方對陸方竊取智慧財產權的憂慮，已無限上綱到「妖魔化」所有科學、科技、工程及數學（STEM）領域的大陸留學生與科學家，把他們形容成北京派來竊取美國先進科技的間諜。美方執法人員應繼續追查大陸竊取美方智財權的案件，但民眾也應該體認，美國學術機構和美企，其實受惠於訓練有素的大陸工程師和科學家，而他們大多數並非間諜。