美國參議員：川普和麥康諾會支持9,080億美元紓困法案

爭取在年底前完成救濟立法的美國國會跨黨派小組成員表示，美國總統川普和參議院多數黨領袖麥康諾會加入支持規模9,080億美元的疫情救濟方案。

聯邦參議員卡西迪（Bill Cassidy）（共和黨籍，路易斯安納州）接受福斯新聞「Fox News Sunday」訪問說：「總統川普表示會將簽署9,080億美元的方案，只有一套9,080億美元的方案，是我們的方案，」「美國人民的痛苦推動了這項計畫，我對於兩位領導人都會支持感到樂觀。」

眾議院議長裴洛西參議院民主黨領袖舒曼（Charles Schumer）已同意以這項跨黨派提案作為談判基礎。民主黨參議員華納（Mark Warner）在CNN的「State of the Union」表示，由10位參議員組成的跨黨派小組過去兩周一直在協商，周日將再通電話。

參與協商的伊利諾伊州民主黨參議員杜賓（Dick Durbin）表示，談判代表「要做的工作很多，只有幾天的時間了。」

「這是我們在耶誕節前和年底前的最後一次機會，向身處公共衛生危機中的全美家庭提供救濟，」杜賓在ABC News表示。「我們還有一些問題。我認為我們可以解決。」

卡西迪表示，擬議立法的最終版本可能會在本周初出爐。