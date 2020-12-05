美國叫停中方資助的交流項目 稱之為「宣傳工具」

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美國國務卿蓬佩奧。路透
美國國務卿蓬佩奧。路透

美國國務院周五（12月4日）表示正在叫停五個由中國資助的文化交流項目，稱這些項目是北京的宣傳工具。

美國國務卿蓬佩奧發表聲明說，這些允許美國政府雇員使用外國政府資金前往中國和香港的項目 「偽裝成文化交流」，「它們提供了精心策劃的機會接觸中共官員，而不是接觸中國人民--中國人民並不享有言論和集會自由」。

蓬佩奧發表的聲明還說：「美國歡迎與中國官員、中國人民進行互惠而公平的文化項目交流，但是像這樣的單向訪問項目不能實現互利互惠。」

這些項目包括 「政策制定者教育中國行項目」（Policymakers Educational China Trip）、「美中友好項目」（U.S.-China Friendship Program）、「美中領導者交流項目」（U.S.-China Leadership Exchange Program）、「美中跨太平洋交流項目」（U.S.-China Transpacific Exchange Program）和 「香港教育文化項目」（Hong Kong Educational and Cultural Program）。

這些項目是根據美國總統肯尼迪1961年簽署的一項法律設立的，旨在促進與外國的學術和文化交流。

對中國官員的新制裁

華盛頓周五還決定對涉嫌在世界各地參與脅迫性影響力活動的中國官員實施制裁。 蓬佩奧說，那些在中國境外進行從身體暴力到間諜行為等各種施加影響力活動的官員將面臨簽證限制。

蓬佩奧發表聲明說：「這些惡性活動旨在脅迫美國和其他國家的領導人、海外華人社區、學術界和其他民間社會團體，以促進中共的專制主義敘事和政策偏好。」。

新制裁並未公布所涉及官員的姓名。 不過，蓬佩奧表示，制裁範圍將擴大到中共統戰部的活躍人士。

出於對中國崛起越來越具有惡意的擔憂，中美關系已經急劇下滑。

在特朗普任期之下，美國發動了中美貿易戰，繼續挑戰中國在亞洲有爭議水域的領土野心，批評其對香港自由的打壓，並譴責中國對新冠疫情爆發初期的處理措施。

二戰以來對全球民主和自由的最大威脅

周四（12月3日），美國國家情報局總監拉特克裡夫（John Ratcliffe）在《華爾街日報》發表評論文章，稱中國--而不是俄羅斯--是「二戰以來對全球民主和自由的最大威脅」。

他說，中國妄想統治世界，華盛頓應該做好「開放式對抗期」的准備。

北京對此進行了反擊，稱這篇文章是「炮制的又一堆胡亂拼湊的謊言」。

在阿斯彭研究所本周舉行的一場網絡會議上，美國國家反情報和安全中心主任埃瓦尼納（William Evanina）稱，中國已經盯上美國當選總統拜登和他的幕僚。

張平/ (法新社、德新社、路透社)

本文章由德國之聲授權提供】

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