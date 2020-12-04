美元急挫至兩年半來最低 美刺激措施和疫苗均有進展
美元周四急挫至逾兩年半以來的最低水平，歐元走高，美國財政刺激計畫有進展以及對新冠疫苗的樂觀情緒，金融市場中的風險偏好普遍回升。
紐約時間下午5:00，美元指數下跌0.5%，至90.698，盤中一度低見90.504，為2018年4月以來最低。
美國眾議院議長裴洛西和參院共和黨領袖麥康諾就新冠援助計劃進行磋商，共和黨人一直在推動一項5,000億美元的小規模計劃，民主黨人拒絕此提議，稱規模太小，無法應付疫情影響。
OANDA高級市場分析師Edward Moya說：「看跌美元的人不會很快消失，我們每一天都距離新冠疫苗交貨更近了，大家樂觀認為，2021年的復甦速度會快得多。」
歐元兌美元盤中一度勁升至2018年4月以來最高的1.2174美元，尾盤報1.2142美元，上漲0.2%。
英國脫歐協商仍在進行，英鎊兌美元上漲0.7%，至1.3452美元。但隨後漲幅收窄，因英國廣播公司(BBC)報導，由於歐盟提出新的內容，磋商陷入僵局。
被視為流動性風險指標的澳幣升值0.4%，至0.7445美元，盤中稍早觸及2018年8月以來的最高水平。
美元兌日圓尾盤跌0.4%，報103.98日圓。美元兌瑞郎跌0.36%，報0.8917瑞郎，盤中曾跌至2015年1月以來的最低水平。
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