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反同政黨議員參加同志狂歡派對被逮 顏面盡失請辭

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
匈牙利反LGBT執政黨青年民主黨的歐洲議員薩耶爾，攝於2016年。美聯社
匈牙利反LGBT執政黨青年民主黨的歐洲議員薩耶爾，攝於2016年。美聯社

比利時首都布魯塞爾警方日前破獲一起違反防疫規定的「同志狂歡聚會」（gay orgy），並抓回一名趁隙逃跑的與會者，結果此人竟是匈牙利籍歐洲議員薩耶爾（Jozsef Szajer）。諷刺的是，他不僅是反LGBT執政黨青年民主黨（Fidesz）創黨黨員，還曾把一夫一妻制寫進匈牙利極度保守的新憲法。

整起事件起自11月27日晚間9時，市中心一間公寓住戶向警方抱怨鄰居太吵，懷疑違反防疫規定。員警趕到後破門而入，發現在場約20人，多數是男性，還有些人全身赤裸，有2人援引外交豁免。一位路人告訴警察，有名男子爬排水管回到地面後沿著排水溝逃跑，讓警方得以把脫逃的薩耶爾抓回來。

據報薩耶爾一開始爬窗逃走，被捕時滿手是血，也曾援引外交豁免，背包則被搜出毒品。因為他身上沒有證件，被警方護送到住處後，「透過外交護照」驗明身分。

每日郵報報導，薩耶爾11月29日無預警辭去歐洲議員，讓政壇敵友同感意外，但隨著比國媒體1日開始報導這起「同志狂歡聚會」、「性愛派對」，薩耶爾才招認自己參加那一場「家庭派對」，也曾表明自己是歐洲議會議員，但警方照章辦事，給予口頭警告後放他回家。

薩耶爾還說，他非常遺憾違反防疫規定，在此事責無旁貸，願意接受懲罰，同時堅持沒有吸毒，警方在背包搜出的搖頭丸也不是他的。

匈牙利青年民主黨向來標榜自己大力擁護基督教與家庭價值，公開反對同志平權。但一位消息人士向衛報透露，儘管已婚的薩耶爾從未討論自己性向，這在黨內算是「公開秘密」。匈牙利總理奧班稱薩耶爾已自行退黨，「我們絕不會忘記或否認他在過去30年的付出，但他的惡行不可接受、無法辯駁」。

匈牙利 同志 青年

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