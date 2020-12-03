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推特更新仇恨內容政策 禁「非人性化」言論

中央社 / 華盛頓2日綜合外電報導
推特今表示將擴大推文內容「充滿仇恨」定義，禁止所有基於種族、民族或國籍「非人性化」言論。 美聯社
推特今表示將擴大推文內容「充滿仇恨」定義，禁止所有基於種族、民族或國籍「非人性化」言論。 美聯社

推特（Twitter）今天表示將擴大推文內容「充滿仇恨」定義，禁止所有基於種族、民族或國籍「非人性化」言論。

網路充斥辱罵及有害內容，已導致各大社交網絡成為眾矢之的，這是推特再度調整仇恨內容定義。

推特指出，最新增訂的定義是根據自2019年發布擴張仇恨內容規則以來收到的反饋。

推特安全團隊說：「我們鼓勵大家在推特自由表達意見，但辱罵、騷擾與有害內容一樣不得出現在我們的服務中。」

「今日，我們進一步擴大有害內容政策，禁止基於種族、民族或國籍發表非人性化言論。」

推特表示將刪除遭檢舉的冒犯性推文，例如將某特定族裔描述為「人渣」或「寄生蟲」。

推特公司還說：「若使用者多次違規，我們可能會暫時封鎖或永久關閉該使用者帳號。」

美國大選期間，推特和臉書（Facebook）都加強執行針對有害和仇恨內容政策，並在很多情況下限制總統川普推文的發送範圍。

寄生蟲 美國大選 社交

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