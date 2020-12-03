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美政府打擊技術盜竊 逾千中國研究員離美

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 美國高級安全官員周三(12月2日) 稱，在美國對技術盜竊活動加以打擊的背景下，已有1,000多名中國研究人員離開美國。他補充稱中國特工已經瞄准即將上任的拜登政府。

美國司法部國家安全部門負責人德默斯(John Demers)在智庫阿斯彭研究所(Aspen Institute)舉辦的一場討論會上表示，當司法部針對中國在工業和科技間諜活動開啟刑事調查時，這些研究人員已經離開美國。

司法部一位官員稱，這次離開的人與國務院9月份提到的那批人不同。美國國務院9月份曾表示，由於總統下令拒絕可能構成國家安全風險的學生和研究人員入境，美國已撤銷1,000多名中國公民簽證。

該名官員表示，德默斯提到的這批研究人員被美國政府認為與中國人民解放軍有聯系。在美國聯邦調查局(FBI)進入20多個城市進行訪談、7月國務院又關閉了休斯敦總領館後，這些研究人員紛紛逃離了美國。

德默斯表示: 「只有中國才有資源、能力和意願來從事近年來美國情報機構看到的廣泛的外國影響活動。」

美國國家情報總監辦公室的反情報部門負責人威廉·埃瓦尼納(William Evanina)在同一討論會上表示，中國特工已鎖定總統當選人拜登的政府人員以及「接近」拜登團隊的人士。

埃瓦尼納說，受到美國機構監控的在美中國研究人員「都是奉中國政府的命令來到這裡的。」

拜登的過渡政府拒絕評論此事。拜登的競選團隊說他們在夏天就已經預期會有網絡攻擊，也有做好准備。先前，中國抨擊美國撤銷簽證的做法是「赤裸裸的政治迫害和種族歧視，嚴重侵犯中國留學人員人權。」

張慈/楊威廉 (路透社)

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