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黃之鋒遭判刑入獄 美議員跨黨派議員接力聲援

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

香港泛民派領袖黃之鋒、周庭及林朗彥3人遭重判入獄，美國國會議員接力聲援。聯邦眾議院議長波洛西2日聲明譴責中國大陸行徑「令人髮指」，聯邦參議院外交關係委員會主席芮胥批評這是「卑劣判決」，要求立即釋放三人，撤銷指控。

眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾在推特轉發蔡英文總統挺港貼文，批中共無恥扼殺熱愛自由的港民，不可饒恕（inexcusable）。

黃之鋒、周庭及林朗彥3人，因去年6月包圍香港警察總部，被法院重判入獄7個月至13個半月不等，均被即時收監；聞判後黃之鋒高呼「會撐住」，周庭抱頭痛哭，林朗彥表現平靜。

波洛西（Nancy Pelosi）表示，中國大陸對香港年輕民主鬥士的殘酷判刑「令人髮指」（appalling）；她說，由於三人在香港抗爭運動的角色，中國大陸可能對他們施加更多罪名，延長刑期。

波洛西說，這項不公平的判決證明北京無所不用其極，壓制異議、摧毀香港人民被應許的自由和真正的自治。

波洛西表示，美國國會跨黨派嚴重關切黃之鋒在獄中受到，被單獨監禁等不當待遇；美國國會將持續聲援為了支持香港人民得自由正義與自治，而遭北京壓迫者，呼籲全世界所有愛好自由的人民，加入美國，共同譴責這項不公平的判決，並譴責中國大陸對港民實施的大規模攻勢。

芮胥（James Risch）在聲明表示，北京對香港過度擴張，已經導致對法治的全面侵蝕。

芮胥表示，黃之鋒等人捍衛香港自由的奉獻和勇氣，令人欽佩，美國將持續支持香港人民。

麥考爾（Michael McCaul）說， 他去年見過黃之鋒，為黃之鋒挺身對抗暴政的勇氣深受感動，中共令人可恥地試圖扼殺熱愛自由的香港人民，這種行為不可饒恕；麥考爾表示，對於所有追求被應許自由的港民，美國會和他們站在一起。

共和黨籍聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）表示，黃之鋒等人遭判刑一事，讓世人想起港民的勇氣與毅力，提醒外界港府違背對人民的承諾。

魯比歐說，香港現在完全由共產中國控制，今天是黃之鋒、周庭和林朗彥，下一個可能就是美國人，呼籲美國公司盡快撤離香港。

民主黨籍參議員范霍倫（Chris Van Hollen）推文表示，即便動用「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act）制裁香港與中國大陸高官，但距離工作結束還早得很，美國必須持續為像黃之鋒、周庭和林朗彥的民主運動者奮鬥。

香港 黃之鋒

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黃之鋒等人遭判刑 美眾院議長裴洛西斥令人髮指

香港學民三子重判入獄 周庭當庭痛哭、黃之鋒「會撐住」

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