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聯合報社論／信口開河欠真誠 蘇揆損人利己的心態已跌破底線

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川普將簽署生效 限制在美上市陸企

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國聯邦眾議院2日無異議通過「外國公司問責法案」（Holding Foreign Companies Accountable Act），任何外國企業連續3年不遵守美國審計標準，或無法證明其不受外國政府控制，將禁止該企業的證券在美國證交所掛牌，已上市的陸企將退市；這項法案將送往白宮給美國總統川普簽署生效。

這項法案將給中國電商巨擘阿里巴巴、拼多多，及中國石油天然氣公司等3年的時間，接受「美國上市公司會計監督管理委員會」（U.S. Public Company Accounting Oversight Board）的審核，以符合美國審計標準，若無法通過將面臨退市。

來自中國大陸的瑞幸咖啡今年5月在美上市，隨即爆發財務造假，美國國會意圖強化對外國企業的管理，要求企業必須證明他們不受外國政府的控制；雖然新法適用所有外國企業，參議員們在今年5月法案通過時就表示，主要鎖定中國大陸企業。

聯邦參議院通過立法之際，阿里巴巴的美國股價應聲下跌超過2%。

眾議院通過這項法案後，兩院已達成共識，就待川普簽署生效；總統有10天考慮簽署或提出反對，若什麼都不做，法案即在10天後自動生效。

路透報導，白宮表示，川普將簽署這項法案。

提案者之一的民主黨籍聯邦參議員范霍倫（Chris Van Hollen）表示，美國投資人被看似合法的陸企騙錢，這些企業根本沒像一般公司一樣遵守規定；中國大陸透過美國的證券交易來剝削（exploit）美國人，眾議院如今加入參議院，共同抵抗這有害的現狀。

川普 白宮

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