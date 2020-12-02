CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

美國一位退役已久的將領近日狂言總統選舉存在大規模秘密舞弊事件，聲稱投給川普的選票被轉給拜登，證據就藏在中情局（CIA）位於德國的秘密設施，美軍特種部隊為此發動攻擊，還有官兵和駐防的CIA情報官發生衝突後戰死。美國陸軍與美國陸軍特種作戰司令部（USASOC）則出面打臉，強調「根本假的」。

《軍事時報》報導，口出狂言的麥金納尼（Thomas McInerney）是前空軍中將，1994年退休前擔任空軍助理副參謀長，他在一個節目內容滿是陰謀論的脫口秀獨家專訪聲稱，6個州的選舉數據經西班牙網路傳到CIA位於德國法蘭克福的秘密伺服器農場。

麥金納尼言之鑿鑿表示，司法部、FBI與CIA都不是盟友，川普與前律師團成員鮑威爾（Sidney Powell）獲得305軍事情報營（305th Military Intelligence Battalion）協助，攻打CIA電腦設施後取得他口中的選舉奧步證據。就他了解，有特種部隊成員在行動中陣亡，但「還無法核實」，並稱此事涉及CIA行動，讓人非常擔憂。

儘管麥金納尼沒有提供任何證據，消息卻很快就在社群媒體平台四處流傳，陰謀論者甚至進一步掰出，11月12日在西奈半島墜機事件身亡的5名美軍就是麥金納尼所說、在法蘭克福陣亡的特種部隊官兵。

麥金納尼2002年起擔任福斯電視軍事分析師，2018年因聲稱已故參議員馬侃遭越共俘虜後刑求「有用」而遭開除，曾尖銳批判前總統歐巴馬，也兩度支持川普競選總統。接受《軍事時報》訪問時，他仍堅持自己的說法，斷言「川普總統大勝了，民主黨留下太多（舞弊）足跡，『叛國』必須被阻止，這會是我們最後一次自由選舉，我早在2日的巴農秀就預測了！」

不過，每日郵報指305軍事情報營只是軍情單位新訓營，1990年後就沒有參與作戰任務。此外，被其他陰謀論者掰成陣亡於法蘭克福的5名美軍官兵，服役單位也不是特種部隊，更只有1人曾在USASOC服役。