美國疑出現行賄白宮換特赦！塗黑法庭文件透露蛛絲馬跡

美國華盛頓特區聯邦地方法院1日晚間將一分法庭文件解封，揭露司法部正在調查是否有人打算行賄白宮，以交換某位受刑人獲川普總統特赦。

根據法庭文件，華府聯邦地方法院院長郝爾法官（Beryl Howell）8月25日開庭，審理檢方為調查「行賄換特赦方案」的「秘密游說行動」，申請繞過律師-客戶保密特權，以檢視另一起搜查行動所扣押的證據。

文件指出，該行動沒收超過50部iPhone、iPad與筆電等數位裝置，全被一個負責不讓檢方取得受特權保護證據的篩選小組（filter team）扣住，但檢方相信，這些裝置存有「行賄換特赦方案」相關電郵，因此申請法官准許他們取得裝置。

文件稱有人策劃替一位被判有罪的被告行賄，用「可提供豐厚的政治獻金交換總統特赦或減刑」。涉案者包含一位律師，還有「未按規定登記的說客」游說「資深白宮官員」。

檢方並未提交任何「直接付款」的證據，但指兩人打算利用「中間人」行賄，稱某人過去曾捐助豐厚政治獻金，因此「預期」某人會提供協助。儘管文件發布前經過審查與塗黑，從提及一人主動向聯邦監獄管理局報到來看，可判斷全案發生於該員正在服刑期間。

郝爾法官最後指涉案律師為客戶辯護，和為他謀求總統特赦的政治策略是無關的兩回事，因此批准檢方申請。