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美國疑出現行賄白宮換特赦！塗黑法庭文件透露蛛絲馬跡

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國白宮，攝於1日。美聯
美國白宮，攝於1日。美聯

美國華盛頓特區聯邦地方法院1日晚間將一分法庭文件解封，揭露司法部正在調查是否有人打算行賄白宮，以交換某位受刑人獲川普總統特赦

根據法庭文件，華府聯邦地方法院院長郝爾法官（Beryl Howell）8月25日開庭，審理檢方為調查「行賄換特赦方案」的「秘密游說行動」，申請繞過律師-客戶保密特權，以檢視另一起搜查行動所扣押的證據。

文件指出，該行動沒收超過50部iPhone、iPad與筆電等數位裝置，全被一個負責不讓檢方取得受特權保護證據的篩選小組（filter team）扣住，但檢方相信，這些裝置存有「行賄換特赦方案」相關電郵，因此申請法官准許他們取得裝置。

文件稱有人策劃替一位被判有罪的被告行賄，用「可提供豐厚的政治獻金交換總統特赦或減刑」。涉案者包含一位律師，還有「未按規定登記的說客」游說「資深白宮官員」。

檢方並未提交任何「直接付款」的證據，但指兩人打算利用「中間人」行賄，稱某人過去曾捐助豐厚政治獻金，因此「預期」某人會提供協助。儘管文件發布前經過審查與塗黑，從提及一人主動向聯邦監獄管理局報到來看，可判斷全案發生於該員正在服刑期間。

郝爾法官最後指涉案律師為客戶辯護，和為他謀求總統特赦的政治策略是無關的兩回事，因此批准檢方申請。

據指司法部曾告知郝爾法官，因一位參與行賄或收賄的人士並未被大陪審團指控，不受律師-客戶保密或其他特權保護，政府希望相關訊息繼續保密，也因為川普之前特赦前國安顧問佛林，又被紐時報導他與顧問曾討論，是否先發制人特赦3名子女、女婿庫許納與個人律師朱利安尼，讓此事曝光分外敏感。

美國華盛頓特區聯邦地方法院1日晚間將一分經過審查的法庭文件解封，揭露聯邦司法部正在調查是否有人行賄白宮以交換某位受刑人獲總統特赦。畫面翻攝：MAILONLINE
美國華盛頓特區聯邦地方法院1日晚間將一分經過審查的法庭文件解封，揭露聯邦司法部正在調查是否有人行賄白宮以交換某位受刑人獲總統特赦。畫面翻攝：MAILONLINE

特赦 律師 政治獻金 白宮 川普

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