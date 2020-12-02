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17歲少女輾轉住進24個寄養家庭 終於被28歲媽媽認養

聯合新聞網 / 綜合報導
美國17歲少女（圖右）在過去10年輾轉住進24個寄養家庭後，終於被28歲的媽媽（圖左）認養。圖／取自yahoo
美國17歲少女（圖右）在過去10年輾轉住進24個寄養家庭後，終於被28歲的媽媽（圖左）認養。圖／取自yahoo

美國17歲少女阿姬拉（Akyra ）在過去10年輾轉住進24個寄養家庭後，終於在九月被28歲的媽媽霍爾絲妲（Katie Holstein）認養

英國雅虎（Yahoo! UK）報導，去年三月到凱蒂家接受臨時照顧，數個月後阿姬拉詢問凱蒂能否收養她，凱蒂決定認養阿姬拉，讓她完成高中學業。凱蒂也在同一天領養1歲的麥可（Michael），一家三口在美國肯塔基州（Kentucky）展開新生活。

凱蒂在遇見阿姬拉之前，曾撫育16個孩子，最小的只有3天大，但從未照顧6歲以上的孩子。阿姬拉表示自己流離失所多年已疲憊不堪，慶幸自己遇見凱蒂：「過去的日子很艱辛，但我始終相信會遇到能依靠的家人。我終於有安全感了，感覺真棒。」

凱蒂認為迎接17歲孩子進入家庭別具意義：「我初次遇到阿姬拉時非常緊張，畢竟照顧大孩子與小孩子截然不同，而且我從沒照顧過大孩子。」

凱蒂說認養阿姬拉是項挑戰，因為她已經有生活經驗且個性獨立，跟教養小小孩差很大，但凱蒂也樂見有個大女兒可以「一起看Netflix影集或互傳哏圖，還能東扯西聊。」

認養 寄養家庭 收養

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