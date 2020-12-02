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影／不是外星人！猶他州神秘巨柱是他們搬走的

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
克里斯坦森自稱自己與友人將猶他州神秘巨柱搬走。取自Instagram（@sylvanslacks）
克里斯坦森自稱自己與友人將猶他州神秘巨柱搬走。取自Instagram（@sylvanslacks）

美國猶他州沙漠最近出現一根神祕的金屬巨柱引發熱議，這根神秘巨柱又於11月27日離奇消失。美國一名導遊克里斯坦森（Sylvan Christensen）1日在社群媒體上宣稱是自己和友人將巨柱搬走，並附上他們移除巨柱過程的影片。

英國每日郵報報，克里斯坦森在Instagram上表示，自己是移走金屬巨柱的四個人之一。這根約3公尺高的金屬巨柱在11月18日被正在計算大角羊數量的猶他州公共安全局官員目擊。

克里斯坦森上傳的影片可見，他和其他三人將巨柱綁在推車上從峽谷中運走，影片中一名男子還開玩笑說，「最安全的作法是快跑」。

這段標題為「如果你不希望它被拿走，不要在公共土地上丟棄你的私人物品」的影片在TikTok上已有10萬人觀看。

克里斯坦森的社群媒體顯示他為「Moab冒險旅遊」的導遊，他還從事走扁帶和低空跳傘等運動。目前仍不清楚還有誰參與金屬柱的移除工作。

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