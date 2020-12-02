拜登：援助將至 呼籲國會合作在過渡期通過紓困法案

美國總統當選人拜登1日在德拉瓦州舉行記者會，介紹財經閣員。他表示，目前情況艱難，「援助將至」（help is on the way），呼籲國會在政權交接期間，儘速通過紓困法案，並稱這只是剛開始，他的團隊已準備好要在下一屆國會推動的計畫，以解決眼前的多重危機。

拜登強調失業對美國社會和經濟帶來的影響，他以自己父親過去面臨失業打擊為例；老拜登告訴他「兒子，工作不只是薪水，還包括尊嚴、尊重，你在社區的地位，包括要告訴你的孩子『一切都會沒事的』。」

拜登說，父親當時告訴他「我不期待政府解決我的問題，但我期待他們了解我的問題」，拜登說，這個財經團隊了解。

拜登提到他所任命的財政部長葉倫（Janet Yellen），葉倫是紐約布魯克林區勞工階級出身的女兒，她從未忘記自己出身何處。拜登說，葉倫的專長在就業與工作尊嚴，葉倫了解工作對人們及其社區的意義。

拜登表示，這支第一流且有經驗的財經團隊將協助美國度過疫情帶來的危機，打造比過去更好的經濟；目標是確保商家和學校安全開放。

拜登在勝選演說中說提到，呼籲兩黨合作解決眼前危機，他今天說，數百萬名美國人失業，必須立即獲得救濟金，另外，包括可負擔的健保、兒童照顧、不讓勞工在工作和家庭之間做選擇的帶薪病假及家庭照顧假，和租金及學貸免除等等。

拜登也提到，政府必須支持小商家和大企業，資助地方讓第一線勞工能安全工作，並維持必要的公共服務運作，包括執法、消防和教育。

拜登說，現在的國會必須合作通過一個健全的紓困法案，以解決這些緊急需求；在過渡會期通過任何法案都只是個開始，他的交接團隊已準備好要在下一屆國會推動的計畫，全為解決目前美國面臨的多重危機，尤其是經濟和新冠危機。

拜登表示，財經團隊第一天就會上工，快速行動已復甦經濟；他們將會協助制定「重建美好」計畫，將帶來1860萬個工作機會。

拜登1日介紹葉倫出任財政部長，歐巴馬政府時期的資深國際經濟顧問亞德耶莫（Adewale Adeyemo）擔任副財長，華府智庫美國進步中心執行長譚頓（Neera Tanden）將擔任行政管理和預算局局長；普林斯頓大學經濟學家魯斯（Cecilia Rouse）將為經濟顧問委員會主席；白登競選團隊的兩位經濟顧問，伯恩斯坦（Jared Bernstein）和布榭（Heather Boushey）擔任經濟顧問委員會的委員。

拜登上月29日在家和狗玩扭傷腳，右腳中足處被發現有髮絲狀骨折，他今天現身主持記者會前，告訴在場守候的記者自己狀況良好，還抬起右腳展示他穿著矯正鞋，華盛頓郵報報導，拜登走路一切正常，看起來沒有困難。