川普卸任前仍拚外交 派女婿再訪中東

外媒近日揭露，川普女婿庫許納近日將出訪沙烏地與卡達，外界推估目的是希望波灣國家能取消自2017年至今對卡達的制裁。卡達過去遭波灣國家認定資助恐怖組織而遭到經濟制裁，川普在卸任前希望說服最大國沙烏地，讓自己在外交上再添政績，不過沙國比較在意伊朗的威脅，能否談成仍是未知數。

爭取外交政績

根據《半島電視台》報導，庫許納近日將再次出訪中東。過去阿拉伯國家與以色列外交關係正常化，庫許納就是幕後重要的推手之一，他預計將會拜訪沙烏地王儲薩勒曼與卡達國王阿勒薩尼，外界推測他能說服沙烏地取消自2017年以來對卡達的經濟制裁。

美國國安顧問歐布萊恩先前也已放話，川普希望在卸任以前，解決卡達與周遭波灣國家之間的對立關係，卡達也表示制裁對各方都沒有好處。不過根據沙烏地資深官員透露，沙烏地也在積極尋求解方，但是沙烏地希望美國可以注重當地的「安全」問題，也就是伊朗的威脅。

拜登當選不利沙、以

美國新任總統拜登先前已承諾，上任後要與伊朗改善外交關係，並重回川普在2018年退出的《全面核協議》，這與川普在中東積極圍堵伊朗的外交政策不同，由於川普與庫許納等人的操作，才會有阿拉伯國家與以色列關係的正常化，因此以色列首相納坦雅胡、沙烏地王儲薩勒曼都很擔心拜登上台後，一切將會改變。

《衛報》提到，伊朗的核武之父、科學家馬哈巴迪日前遭到刺殺讓中東區域局勢更顯緊張。納坦雅胡甚至還飛往沙烏地與薩勒曼見面，這是首次以色列領導人訪問沙烏地，隨行的官員據稱還有美國國務卿龐培歐，除了討論伊朗問題外，他們也擔心拜登會像歐巴馬一樣不理會他們。

因此卡達問題看起來短期內能否解決還是未知數。對此，庫許納也不只跟沙烏地交涉，先前他也有與科威特外交部長見面，希望利用科威特的戰略地位爭取波灣國家與卡達之間的關係正常化。

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