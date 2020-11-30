快訊

山中醫生尼瑪小姐：在難民中心...見證大吉嶺的藏族婚禮

委外亂象多…1分鐘當1小時 停車收費藏黑洞坑錢

拜登將任魯斯掌經濟顧問委員會 並組全女力聯絡團隊

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統當選人拜登。美聯社
美國總統當選人拜登。美聯社

知情人士透露，美國總統當選人拜登將組織一個資深且多元化的經濟顧問團隊，與財政部長提名人葉倫一起，對抗疫情帶來的嚴峻經濟困境，包括任命華府智庫美國進步中心（Center for American Progress）執行長譚頓（Neera Tanden）為行政管理和預算局局長，以及指派普林斯頓大學經濟學家魯斯（Cecilia Rouse）為經濟顧問委員會主席。

拜登也計劃挑選擇歐巴馬政府時期的資深國際經濟顧問亞德耶莫（Adewale Adeyemo）做葉倫在財政部最重要的副手。同時，他將請競選團隊的兩位經濟顧問，伯恩斯坦（Jared Bernstein）和布榭（Heather Boushey）擔任經濟顧問委員會的委員。

拜登和副總統當選人賀錦麗周二（1日）將在德拉瓦州威爾明頓市宣布重要的經濟人事安排。根據知情人士，拜登的選擇是要能協助他快速達成「重建美好」的選戰承諾，目標是促成工作成長，同時解決經濟不平等問題。在美國染疫人數大增的情況下，拜登團隊面臨聯邦政府舉債和支出金額的困難抉擇。

數位被提名人可望突破障礙：葉倫會是財政部首位女性部長；童年時與家人自尼加拉瓜移民美國的亞德耶莫，將成為財政部第一位黑人副部長；魯斯會是第一位領導經濟顧問委員會的有色人種女性；譚頓則將是督導行政管理和預算局的首位有色人種女性和南亞裔女性。

另外，拜登交接團隊周日（29日）說，拜登已組成一支成員全是女性的資深公關聯絡團隊，其中包括擔任白宮新聞秘書的莎奇（Jen Psaki）。

莎奇曾是歐巴馬政府白宮聯絡室主任和國務院發言人，一直是拜登交接團隊鏡頭前的發言人，而貝丁菲爾德（Kate Bedingfield），拜登2020年競選團隊副經理兼聯絡主任，會是拜登的白宮聯絡室主任。曾任眾院議長裴洛西聯絡室主任和資深顧問的Ashley Etienne，將擔任賀錦麗聯絡室主任，拜登競選團隊裡相當引人注目的幕僚Symone Sanders，則將是賀錦麗的資深顧問和首席發言人。

美國總統當選人拜登可能任命普林斯頓大學經濟學家魯斯（圖）出掌經濟顧問委員會。路透
美國總統當選人拜登可能任命普林斯頓大學經濟學家魯斯（圖）出掌經濟顧問委員會。路透

美國大選 川普 拜登

延伸閱讀

大選後首度接受媒體專訪 川普再控舞弊續提訴訟

未認拜登勝選 巴西總統：消息來源指美大選舞弊

專家看本周經濟指標／美初領失業救濟人數 受關注

拜登內閣部分口袋人選 黨內外都有人不埋單

相關新聞

拜登足踝扭傷送醫 逗狗玩不慎扭到

總統當選人白登29日因為腳扭傷，送醫檢查。美聯社發自白登家鄉德拉瓦州威明頓市報導，白登在與家犬玩的時候，不慎扭到腳，「不...

不甘讓出白宮 川普再戰2024？

美國總統川普最近開始將他的工作重心，從推翻二○二○年大選結果轉移到爭取共和黨提名他四年後再戰白宮。拒絕認輸的川普正設法破...

絕不當「輸家」 川普不在乎作弊

許多曾與美國總統川普共事的人說，隨口用「輸家」這個帶有羞辱意味的字眼來說別人，是川普的招牌作風。在一九八○年代為川普管理...

學者：拜登挺台 但不會走偏鋒

美國拜登新政府上台，台灣朝野關注。中國人民大學國際關係學院教授時殷弘認為，在台灣問題上，拜登和川普不會有什麼重大區別，美...

伊朗科學家遇刺 分析：壓縮拜登外交空間

伊朗首席核子科學家法克里薩德遇刺。分析指出，暗殺是為了在美國總統川普卸任前升高緊張，讓下任美國政府難施展外交。伊朗矢言嚴...

越南裔美國人 為何支持川普？

位於弗吉尼亞州福爾斯徹奇（Falls Church）的伊甸園中心 (Eden Center)是一個典型的美國沿街連排商業街，有120多家小餐館、美容院和電子零售商。這個商區裡的大部分商店都是由越南裔美國人經營的。停車場中間掛著兩面巨大的國旗——美國國旗和南越國旗，南越隨著1975年西貢淪陷已不復存在。

拜登內閣部分口袋人選 黨內外都有人不埋單

美國總統當選人拜登已公布新政府國務卿和國家安全顧問人選，不過，隨著拜登將在接下來幾天、幾週內任命其他內閣成員，這項工作會...

就是要搶鋒頭！拜登就職日 川普計畫在這天宣布再戰2024

川普總統最近開始將他的工作重心，從努力推翻2020年大選結果，轉移到爭取共和黨提名他參選2024年大選；拒絕認敗的川普正...

喬治亞州變藍 亞裔選民起到關鍵作用

亞裔選民正在喬治亞州形成一股新的政治力量。該州亞裔人口在過去20年來翻倍成長，其中許多人住在亞特蘭大郊區；今年總統大選，...

突破封鎖！習近平智囊：中對美單邊開放也行

被視為中國國家主席習近平智囊的學者鄭永年表示，中國不應對美國總統當選人拜登抱有任何幻想，在某些領域，拜登會比現任美國總統...

害怕被稱為「失敗者」 讓川普不肯面對敗選現實

許多與川普共過事的人說，隨口用「失敗者」這個帶有羞辱意味的字眼來說別人，是川普的招牌作風。

喬州複選在即 川普成天喊選舉不公共和黨頭疼

川普總統有關大選結果的訴訟連番受挫，但仍然堅稱選舉是騙局及舞弊，包括指責喬州共和黨籍喬治亞州州長坎普(Brian Kem...

熱門新聞

好羨慕！老闆豪灑近8億給員工當禮物 36歲秘書爽退休

美國猶他州沙漠神祕巨柱 離奇消失

鬼滅之刃結局單行本將問市 首刷395萬本傳為致敬航海王

就是要搶鋒頭！拜登就職日 川普計畫在這天宣布再戰2024

假好心！南韓老翁領養「犬母女」 竟載到屠場宰殺進補

日本超狂動物飼育員！神回覆小朋友問題 網讚：被耽誤的畫家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。