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美國猶他州沙漠神祕巨柱 離奇消失
法新社報導，美國猶他州沙漠地帶一根金屬巨柱，18日被發現，它的憑空出現，讓世界各地幽浮目擊者、陰謀論者及科幻大師史丹利庫柏力克的影迷充滿無限想像，不過，猶他州土地管理局28日說，已接獲「可信消息」，巨柱已在27日晚間被「不知何方神聖」移走。
管理局發聲明說，不是管理局移走的，「本局不會移走疑似私人財產的物體」。而關於私人財產的犯罪行為，應由警方管轄，管理局無權調查。
英國衛報報導，這根閃閃發亮、約3公尺高的三角柱體，豎立在猶他州南部紅色岩石群中，18日被正在直升機上計算大角羊數量的猶他州公共安全部官員目擊到。
困惑不已的官員隨即降落地面調查，結果發現「一根金屬巨柱插入地面」，但「沒有明顯的跡象可以得知會是誰放的」。
公安部23日發布一份玩笑性質的新聞稿，警告：「未經核准，在聯邦管理的公共土地上安裝結構物或藝術係屬違法，不管你是哪個星球來的。」
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