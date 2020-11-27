川普霸著權力不放手 是否抄襲亞洲這國領導人？

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普與泰國前總理塔信（右）有許多相似之處。網路照片
美國總統川普與泰國前總理塔信（右）有許多相似之處。網路照片

美國總統川普至今仍不承認敗選（最新說法是若選舉人團12月票投民主黨籍對手拜登，才會交出政權），這不由得令人想問：世上還有哪些國領袖賴著不下台的前例？

或許最先聯想到的，是已執政21年的俄羅斯總統普亭。又或是在位26年的白俄羅斯強人總統盧卡申科，今年8月又被控靠舞弊連任成功。

前彭博資訊專欄作家皮塞克認為，若要在亞洲地區尋找類似的例子，最近似的或許是前泰國總理塔信（Thaksin Shinawatra）。塔信有如義大利前總理貝魯斯柯尼的東南亞版，仗著財富、全國知名度和群眾魅力叱吒政壇。

儘管塔信早在2006年一場軍事政變中被趕下台，但14年過去了，泰國政治和經濟至今仍無法擺脫塔信揮之不去的陰影，從曼谷街頭暴亂頻仍可見一斑。

一如塔信，川普也表明他無意放棄全國舞台，許多人揣測他甚至可能在2024年再度投入美國總統大選。他也煽動基本盤，以及廣大的社群媒體追隨者，要讓明年1月入主白宮的拜登日子不好過。

皮塞克認為，川普這種行徑簡直有抄襲塔信之嫌。塔信在2006年流亡到倫敦等地，但仍透過塔信家族握有部分持股的網路電視台Voice TV鼓動支持者，從遠端舉辦不計其數的造勢活動。上月Voice TV因報導曼谷反政府示威抗議，一度遭勒令關閉。

川普仍緊握權力不放，媒體盛傳川普家族可能設立自己的新聞網站，就像塔信的作風。如此一來，川普即使最後卸任離開白宮，仍能從旁攻擊拜登政府，並號召共和黨議員在國會阻擋拜登提的法案過關。一如塔信，川普也可能在下台後持續在政壇興風作浪。

川普 拜登 白俄羅斯

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