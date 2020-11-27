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川普：新冠疫苗下周交付遞送 首批給前線工作者接種
路透報導，美國總統川普26日表示，新冠病毒疫苗將從下周起交付遞送。但美國國內至今沒有可用的疫苗，美國食品藥物管理局（FDA）還在審核疫苗。
川普在感恩節當天，在白宮透過視訊向海外軍隊發表談話，川普表示，疫苗最初將交付前線工作者、醫療人員和年長者接種。
美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech已向FDA申請緊急使用授權；莫德納（Moderna）也可能在下月4日，向FDA遞交申請。
由於藥品上市查驗登記申請的審核需花較長時間，因此各藥廠將先申請緊急使用授權；在未通過前，將由獨立機構「生物製品相關諮詢委員會」（VRBPAC）審核使用政策；VRBPAC預計12月10日舉辦對輝瑞疫苗的使用政策公開會議，若當天該機構表決通過，則待FDA做出最後決定。
緊急授權通過後將立即在24小時內展開疫苗量產，聯邦疾病防治中心（CDC）免疫防治諮詢委員會（ACIP）將決定疫苗分配的優先順序，該委員最快在12月12日召開會議，若獲CDC批准，民眾即可開始接種疫苗。
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