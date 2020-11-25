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美各州防疫不同調 拜登防疫受挑戰

台灣醒報 / 記者陳謙╱台北報導
拜登防疫策略包括鼓勵民眾戴口罩，對已經爆發的疫情來說效果仍是未知數(photo by usatoday on google)
拜登防疫策略包括鼓勵民眾戴口罩，對已經爆發的疫情來說效果仍是未知數(photo by usatoday on google)

美國兩任總統正式啟動交接程序，但疫情的發展並不會隨著白宮易主而輕易減緩。美國至今累積1270萬個確診病例，過去14天增加230萬例確診，其中增加最多的是伊利諾伊州的約16萬人，其次則是德州的15萬和加州的13萬人。但由於各州的防疫措施、進度均無法統一，這讓拜登上任後的防疫推動面臨阻礙。

美國近兩週新增病例數量示意圖，其中以伊利諾伊州、德州、加州最為嚴重（網路截圖）

各州防疫難合作

《JD supra》報導，近期疫情最嚴重的伊利諾伊州(芝加哥所屬州)宣布該州進入第三階段封鎖，包括所有員工都應在家上班、禁止餐廳內用餐等措施；總確診數超過115萬的加州則是實施「宵禁」。

反觀全美確診數最多的德州，既使已擁有120萬總病例及每日破萬的新增病患，州長阿博特近日卻表示「不會再有封鎖政策」。但德州各地郡政府對這樣的措施完全無法認同，哈里斯郡官員伊達爾戈：「州政府如果無法帶領防疫工作，就應該把權力下放給地方讓我們自己處理。」可見大至白宮，小至地方政府都無法在防疫工作上共同合作。

拜登的防疫七要點

《ABC》和《時代雜誌》分析，拜登在宣布當選後立即組成專家諮詢小組，召集前衛生署和食藥署長擔任領導人對疫情工作進行討論，並宣布了七項防疫工作的要點。

七項要點分別為：放大檢測能量並開發「居家檢測」技術、加速口罩和防護衣生產、規劃經濟復甦、復學等重建工作、加速研發疫苗生產並施打、保護弱勢族群及減少偏鄉防疫資訊落差、重返世界衛生組織、鼓勵「全民戴口罩」

可以看出拜登的防疫策略較注重於全國的「預防」，透過民眾的力量協助防疫工作，避免病例數繼續急遽上升的同時透過專業行動面對未來的復原。相較川普來說，的確可以看出拜登對疫情的態度積極許多，但面對近乎無法被控制的病毒肆虐，這樣的措施是否有效，仍待觀察。

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拜登 疫情

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