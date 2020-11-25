快訊

「華人圈摩根史坦利」鼎瑩創投涉吸金 被害人驚見張懸父前海基會副董焦仁和

美元下跌 大宗商品貨幣受追捧

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

紐約匯市周二午後，美元對已開發市場貨幣幾乎全線下跌，風險偏好上升和原油價格走強，提振挪威克朗等大宗商品貨幣。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.3%至92.226。英鎊兌美元漲0.3%至1.3358；美元兌挪威克朗跌1.2%至8.92附近。川普已要求政府機構與拜登合作、拜登選擇前聯準會（Fed）主席葉倫為財政部長。

此外，紐元兌美元自2018年以來首次突破0.7，因市場排除紐西蘭負利率可能性。澳幣一度上漲1.1%，

道明證券全球外匯策略主管Mark McCormick周二在報告中寫道： 「風險市場欣然接受了隔夜消息，凸顯大選不確定性的終結以及葉倫出任財長的前景。」

挪威 拜登 葉倫

延伸閱讀

道瓊首度漲破3萬點　疫苗、拜登啟動交接利多齊發

美媒分析：拜登內閣不具爭議可望獲參院支持

拜登展開交接、疫苗連報佳音 歐股收高

拜登獲賓州確認勝選 鞏固主要搖擺州勝利

相關新聞

同意啟動政權交接隔日 川普現身只談道瓊站上3萬點

美國總統當選人拜登23日接獲美國總務署函信，通知開始進行政權交接；美國總統川普23日傍晚在推特表示，是他建議總務署和川普...

第二波疫情來襲 美國起司價格今年來暴跌逾10%

美國起司價格今年來已暴跌逾10%，原因是第二波新冠肺炎疫情來襲，迫使美國政府官員祭出新一輪餐館內用限制措施，拖累全美起司...

首位非裔紐約市長丁勤時與世長辭 享耆壽93歲

1990年代成為美國紐約市第一位也是唯一一位非裔市長的丁勤時（David Dinkins）今天與世長辭，享耆壽93歲

感恩節不烤全雞 雞腿聚餐也一樣

感恩節聚會人數因疫情驟減，一隻火雞吃不完，改吃雞腿或雞胸。美國最重要的感恩節將至，但因為疫情仍在延燒，許多民眾取消大型感恩節聚會，沒能像往年一樣整家人分享一隻火雞，改以食用半雞或者雞腿、雞胸肉等，也導致火雞供應商壓力倍增，必須改變市場策略，轉以提供少量部位的肉類選擇。

美防疫經濟損失 研究粗估每條人命代價1.7億元

美國各州政府先前下令暫停商業活動以遏阻疫情擴散，幾乎毫無疑問已損及美國經濟。專家估計，3月至5月平均拯救每條人命所付出的...

逾期滯留比例高 24國旅客想拿美簽得先付42.7萬保證金

美國川普政府今天頒布一項新的暫時規定，要求來自24國、大多是非洲國家的遊客與商務旅客若要造訪美國，需支付1萬5000美元...

紐約興起代客排隊新冠檢測 每小時最高喊到新台幣2300元

一年一度感恩節即將到來，部分紐約客計畫跟親朋好友團聚，卻不想為新冠病毒檢測而在大冷天排上長長隊伍，於是乾脆出高價找代客排...

16歲少女創紀錄！成第一個TikTok粉絲破億的用戶！

美國一名16歲少女達梅利奧（Charli D'Amelio）22日成為TikTok上首位破1億人追蹤的使用者。

猶他州山谷現神秘巨型柱！如電影「2001太空漫遊」場景

美國猶他州偏遠地區出現一根神祕巨型柱，巨型柱金屬光滑外表和四周岩石形成強烈對比。有人認為是新潮藝術家留下來的作品。

民調：全美3分之1家庭要同過感恩節 無懼染疫風險

根據最新的全美民調，三分之一的家長認為，全家待在一起度過感恩節的時光相當重要，即便可能因此增加染上新型冠狀肺炎的風險，或...

華府小熊貓滿百日 新名揭曉「小奇蹟」

華府國家動物園23日揭曉經公眾投票選出的小熊貓新名字：「小奇蹟」(Xiao Qi Ji)，動物園表示，大熊貓是瀕危野生動...

拜登就職典禮該怎麼舉辦？預料川普不會去 也沒有舞會

在新冠肺炎疫情肆虐之際，美國總統當選人拜登明年1月的就職典禮該如何舉辦，拜登團隊表示，仍在討論中。

熱門新聞

堆高機壓爛下半身…與女友生死道別6次 他扭轉醫生預言活下來

澳洲養殖魚場大火 五萬隻鮭魚脫逃、恐活不了太久

文盲男瞞妻「假裝識字」半年被揭發 一封情書讓全日本淚崩

猶他州山谷現神秘巨型柱！如電影「2001太空漫遊」場景

美股道瓊早盤漲300點 川普政府將啟動政權交接程序

美國政局趨穩 道瓊指數歷來首度漲破30,000點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。