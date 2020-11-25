美元下跌 大宗商品貨幣受追捧

感恩節聚會人數因疫情驟減，一隻火雞吃不完，改吃雞腿或雞胸。美國最重要的感恩節將至，但因為疫情仍在延燒，許多民眾取消大型感恩節聚會，沒能像往年一樣整家人分享一隻火雞，改以食用半雞或者雞腿、雞胸肉等，也導致火雞供應商壓力倍增，必須改變市場策略，轉以提供少量部位的肉類選擇。

2020-11-24 17:25