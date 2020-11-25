美元下跌 大宗商品貨幣受追捧
紐約匯市周二午後，美元對已開發市場貨幣幾乎全線下跌，風險偏好上升和原油價格走強，提振挪威克朗等大宗商品貨幣。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.3%至92.226。英鎊兌美元漲0.3%至1.3358；美元兌挪威克朗跌1.2%至8.92附近。川普已要求政府機構與拜登合作、拜登選擇前聯準會（Fed）主席葉倫為財政部長。
此外，紐元兌美元自2018年以來首次突破0.7，因市場排除紐西蘭負利率可能性。澳幣一度上漲1.1%，
道明證券全球外匯策略主管Mark McCormick周二在報告中寫道： 「風險市場欣然接受了隔夜消息，凸顯大選不確定性的終結以及葉倫出任財長的前景。」
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