台積電、聯電ADR俱跌 與費半漲勢相左
台積電ADR周二跌1.5%，收96.64美元，較台北交易股票溢價12%；聯電ADR也下跌。費城半導體指數漲0.5%。
美股三大指數周二勁揚超過1%，道瓊指數首度突破3萬點大關，反映投資人預期隨著新冠病毒疫苗出現進展，再加上美國川普政府同意啟動政權交接給總統當選人拜登，緩解政治的不確定性，讓投資人預期2021年經濟逐漸復甦。
道瓊工業指數24日收盤大漲454.97點，漲幅1.5%，收30,046.24點；標普500指數上漲1.6%，收3,635.41點；那斯達克指數漲幅1.3%，收12,036.78點。
台灣加權股價指數昨天跌70.88點收13,807.13點。台積電跌0.9%收492.00元。聯電漲5%收38.15元
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 74.58 -1.51 73.40 1.60
中華電 CHT 109.37 +0.03 109.50 -0.12
台積電 TSM 551.22 -1.52 492.00 12.04
聯電 UMC 38.10 -3.88 38.15 -0.13
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