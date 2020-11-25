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同意啟動政權交接隔日 川普現身只談道瓊站上3萬點
美國總統當選人拜登23日接獲美國總務署函信，通知開始進行政權交接；美國總統川普23日傍晚在推特表示，是他建議總務署和川普團隊著手開始進行與初期規定有關的工作，做該做的事。川普始終沒有承認敗選，他24日上午推特發文表示，總務署並不決定誰是下一任總統。
白宮24日中午緊急通知川普即將在簡報室發表談話，並非如外界猜測與選舉有關，副總統潘斯（Mike Pence）陪同現身，川普說，恭喜大家美股表現極佳，達到歷史最高水準，他稱道瓊工業指數突破3萬點，是一個神聖數字，在疫情大流行期間還有如此表現，令他非常震驚。
川普還提到股市表現強勁，他任內48度刷新紀錄，今年以來有9次。
川普短暫現身談論股市表現後，轉頭就離開，不接受任何記者提問，這場談話不到2分鐘。
在川普前一天晚間發文表示，自己鼓勵總務署啟動該做的事（堅持不稱政權交接，也不談及敗選），川普陸續發文解釋，總務署的工作與他正在進行的選舉訴訟無關，「絕不承認假選票和美國投票系統Dominion。」
川普持續在推文中質疑選舉遭到操弄，不可能接受選舉舞弊。發表談話前的最新一則推文，川普說，總務署工作表現出色，但總務署並不決定誰是下一位美國總統。
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