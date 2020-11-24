快訊

中國「晶片自主」只是虛浮？紫光集團的債券違約風暴

找到了！台中「體育老師」教室露鳥還po網 國小生趴睡全入鏡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

感恩節不烤全雞 雞腿聚餐也一樣

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
今年感恩節，對於整隻火雞的需求不像往年那麼大。（Photo from Taste of Home）
今年感恩節，對於整隻火雞的需求不像往年那麼大。（Photo from Taste of Home）

感恩節聚會人數因疫情驟減，一隻火雞吃不完，改吃雞腿或雞胸。美國最重要的感恩節將至，但因為疫情仍在延燒，許多民眾取消大型感恩節聚會，沒能像往年一樣整家人分享一隻火雞，改以食用半雞或者雞腿、雞胸肉等，也導致火雞供應商壓力倍增，必須改變市場策略，轉以提供少量部位的肉類選擇。

聚會規模變小

路透社報導，往年感恩節美國家庭都繪有盛大的聚會，而其中最重要的就是整隻美味的火雞，然而今年因為疫情的關係，大型聚會減少，許多人無法回家與家人團聚，也無法獨自或兩三人消耗完整隻火雞，因此紛紛改為半雞或者較小的雞胸肉、雞腿等。

這也讓許多火雞供應商緊急將全雞的訂單，替換成半雞或者分散售賣。著名火雞供應商之一的岡索普公司表示，這讓他們壓力非常大，工廠必須全力趕工，將本來已經準備好的火雞趕緊重新處理，分割成較小的肉塊販售。

根據岡索普的數據，今年總共飼養了7000隻火雞，還比去年增長75%，但過今年訂單卻減少了至少20%，不過幸好有電商，虧損不至於太慘，只是要臨時改變販售策略，讓公司壓力倍增。

小分量肉類成趨勢

經濟報導報導，市場調查公司尼爾森表示，現在火雞供應商在感恩前節都不敢輕忽，因為疫情不見好轉，近一半本來還抱持希望想好好慶祝感恩節的美國人，都在最後一刻改變行程，取消大型聚餐或者旅行。根據調查，有70%的人計劃將感恩節的聚會人數降為6人以下。

根據美國農業部17日的報導，由於聚會人數大幅減少，比起對大型火雞的需求，人們更偏向購買小型的禽肉，或者散裝的火雞肉，因此大型火雞的需求在今年最後一個季度預計會損失14.45億磅，比先前預期還少了500萬磅。

不只是火雞，著名的牛排公司奧馬哈牛排的CEO奈特．雷姆佩表示，因為沒有大型聚會，今年市場的需求導向是更小份的肉品，因此公司在感恩節趁勢推出3磅重的火雞胸肉，以滿足小型的感恩節聚會。

【更多精采內容，詳見

感恩節 疫情 電商

延伸閱讀

LINE TAXI推冬之感謝季 感恩節到跨年都享優惠

快筆記！繼光香香雞「炸雞買一送一」限時8天　加碼推「2大加購」方案

會考生活英語／【節慶篇】 感恩節

創造自己的餐酒搭 Wolf Blass全台廚藝教室即將開跑

相關新聞

感恩節不烤全雞 雞腿聚餐也一樣

感恩節聚會人數因疫情驟減，一隻火雞吃不完，改吃雞腿或雞胸。美國最重要的感恩節將至，但因為疫情仍在延燒，許多民眾取消大型感恩節聚會，沒能像往年一樣整家人分享一隻火雞，改以食用半雞或者雞腿、雞胸肉等，也導致火雞供應商壓力倍增，必須改變市場策略，轉以提供少量部位的肉類選擇。

美防疫經濟損失 研究粗估每條人命代價1.7億元

美國各州政府先前下令暫停商業活動以遏阻疫情擴散，幾乎毫無疑問已損及美國經濟。專家估計，3月至5月平均拯救每條人命所付出的...

逾期滯留比例高 24國旅客想拿美簽得先付42.7萬保證金

美國川普政府今天頒布一項新的暫時規定，要求來自24國、大多是非洲國家的遊客與商務旅客若要造訪美國，需支付1萬5000美元...

紐約興起代客排隊新冠檢測 每小時最高喊到新台幣2300元

一年一度感恩節即將到來，部分紐約客計畫跟親朋好友團聚，卻不想為新冠病毒檢測而在大冷天排上長長隊伍，於是乾脆出高價找代客排...

16歲少女創紀錄！成第一個TikTok粉絲破億的用戶！

美國一名16歲少女達梅利奧（Charli D'Amelio）22日成為TikTok上首位破1億人追蹤的使用者。

猶他州山谷現神秘巨型柱！如電影「2001太空漫遊」場景

美國猶他州偏遠地區出現一根神祕巨型柱，巨型柱金屬光滑外表和四周岩石形成強烈對比。有人認為是新潮藝術家留下來的作品。

民調：全美3分之1家庭要同過感恩節 無懼染疫風險

根據最新的全美民調，三分之一的家長認為，全家待在一起度過感恩節的時光相當重要，即便可能因此增加染上新型冠狀肺炎的風險，或...

華府小熊貓滿百日 新名揭曉「小奇蹟」

華府國家動物園23日揭曉經公眾投票選出的小熊貓新名字：「小奇蹟」(Xiao Qi Ji)，動物園表示，大熊貓是瀕危野生動...

卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高

新任總統明年1月20日就職，卸任後的川普不再有總統豁免權做為保護傘。國家廣播公司(NBC)分析，雖然川普恐因某些商業交易...

甜蜜16歲生日聚會變大屠殺 布魯克林1死6重傷

布碌崙(布魯克林)22日晚間一個「甜蜜16歲」生日聚會變成一場大屠殺，兩名槍手在聚會現場開槍掃射導致一名女子死亡，六名青...

勸老友川普認輸？黑石執行長蘇世民：國家應繼續前進

私募基金巨人黑石集團創辦人兼執行長蘇世民23日承認他的好友、美國總統川普已經敗選，並稱「國家應該繼續前進」。他跟川普關係...

加州聖荷西市教堂發生持刀砍人事件 至少2死數傷

加州警方今天表示，聖荷西市的主恩浸信會教堂（Grace Baptist Church）晚間發生持刀砍人事件，已造成2人死亡...

熱門新聞

美國總務署通知拜登：川普政府同意啟動政權交接

堆高機壓爛下半身…與女友生死道別6次 他扭轉醫生預言活下來

美股道瓊早盤漲200點 阿斯特捷利康疫苗報捷

聯電ADR狂漲逾20％ 台積電再度逼近歷史新高

美密西根州認證計票結果 拜登正式在該州勝選

加拿大捐血員插錯血管 17歲少女手臂幾近傷殘

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。