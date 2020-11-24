感恩節不烤全雞 雞腿聚餐也一樣

感恩節聚會人數因疫情驟減，一隻火雞吃不完，改吃雞腿或雞胸。美國最重要的感恩節將至，但因為疫情仍在延燒，許多民眾取消大型感恩節聚會，沒能像往年一樣整家人分享一隻火雞，改以食用半雞或者雞腿、雞胸肉等，也導致火雞供應商壓力倍增，必須改變市場策略，轉以提供少量部位的肉類選擇。

聚會規模變小

路透社報導，往年感恩節美國家庭都繪有盛大的聚會，而其中最重要的就是整隻美味的火雞，然而今年因為疫情的關係，大型聚會減少，許多人無法回家與家人團聚，也無法獨自或兩三人消耗完整隻火雞，因此紛紛改為半雞或者較小的雞胸肉、雞腿等。

這也讓許多火雞供應商緊急將全雞的訂單，替換成半雞或者分散售賣。著名火雞供應商之一的岡索普公司表示，這讓他們壓力非常大，工廠必須全力趕工，將本來已經準備好的火雞趕緊重新處理，分割成較小的肉塊販售。

根據岡索普的數據，今年總共飼養了7000隻火雞，還比去年增長75%，但過今年訂單卻減少了至少20%，不過幸好有電商，虧損不至於太慘，只是要臨時改變販售策略，讓公司壓力倍增。

小分量肉類成趨勢

經濟報導報導，市場調查公司尼爾森表示，現在火雞供應商在感恩前節都不敢輕忽，因為疫情不見好轉，近一半本來還抱持希望想好好慶祝感恩節的美國人，都在最後一刻改變行程，取消大型聚餐或者旅行。根據調查，有70%的人計劃將感恩節的聚會人數降為6人以下。

根據美國農業部17日的報導，由於聚會人數大幅減少，比起對大型火雞的需求，人們更偏向購買小型的禽肉，或者散裝的火雞肉，因此大型火雞的需求在今年最後一個季度預計會損失14.45億磅，比先前預期還少了500萬磅。

不只是火雞，著名的牛排公司奧馬哈牛排的CEO奈特．雷姆佩表示，因為沒有大型聚會，今年市場的需求導向是更小份的肉品，因此公司在感恩節趁勢推出3磅重的火雞胸肉，以滿足小型的感恩節聚會。

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