16歲少女創紀錄！成第一個TikTok粉絲破億的用戶！

美國一名16歲少女達梅利奧（Charli D'Amelio）22日成為TikTok上首位破1億人追蹤的使用者。

達梅利奧是一名來自康乃狄克州的舞者，她在2019年6月上傳第一支TikTok影片，她的影片因其舞蹈的編舞、蒙太奇手法還有對嘴而爆紅。

達梅利奧在推特上感謝粉絲讓她達成破紀錄的成就，「1億人追蹤...我完全無法相信這是真的」。

不過，在粉絲人數破億前，粉絲指出達梅利奧在YouTube的家庭實境秀系列影片中，不尊重當時替他們準備晚餐的廚師，為此，60萬粉絲為表抗議取消追蹤她。在達梅利奧張貼影片道歉並承諾要變得更好之後，爭議便消失了。

知名巨星珍娜（Kylie Jenner）、小賈斯汀（ Justin Bieber）、碧昂絲（Beyonce）、金卡戴珊（Kim Kardashian）等是少數幾位Instagram上追蹤人數超過1億人的用戶。

根據富比士，達梅利奧是TikTok上收入最高的名人之一，她在2019年6月至2020年6月間進帳400萬美元（約新台幣1.1億元）。