快訊

指蔡英文認台灣有疏失 馬國女大生家屬要求國賠、兇嫌判死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

猶他州山谷現神秘巨型柱！如電影「2001太空漫遊」場景

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
美國猶他州偏遠地區出現一根神秘的巨型柱。取自推特(@utahdpsaerobureau)
美國猶他州偏遠地區出現一根神秘的巨型柱。取自推特(@utahdpsaerobureau)

美國猶他州偏遠地區出現一根神祕巨型柱，巨型柱金屬光滑外表和四周岩石形成強烈對比。有人認為是新潮藝術家留下來的作品。

英國衛報報導，這根金屬柱是由直升機機師哈金斯（Bret Hutchings）發現，當時他正為了猶他州公共安全部門飛行，他說，「這是我飛行多年來看過最奇怪的事情」。該部門協助野生動植物資源管理人員計算猶他州南部大角羊的數量。

這根巨型柱估計約3公尺高，用某種金屬製成，部分金屬似乎埋在地下。俐落的外型和四周巨大的紅色岩石形成強烈的對比。

哈金斯表示，巨型柱看起來是人造的，似乎已牢固打入地底而非從天而降，「我認為是某些新潮藝術家或是你知道，電影2001太空漫遊的大粉絲留下的」。該景象和庫柏力克（Stanley Kubrick）1989年的電影「2001太空漫遊」中一群猿猴遇到巨大柱體場景相似。

太空 藝術家 電影

延伸閱讀

「后翼棄兵」女主角自認長得怪、不漂亮 拒看大銀幕？

邱偲琹全裸破尺度電影將上映 淚曝內心掙扎

「關公牌」是限高違建 荊州大意失關公

19歲少年靠賣狼蛛、蠍子致富月入18萬 未來欲進軍美國市場

相關新聞

猶他州山谷現神秘巨型柱！如電影「2001太空漫遊」場景

美國猶他州偏遠地區出現一根神祕巨型柱，巨型柱金屬光滑外表和四周岩石形成強烈對比。有人認為是新潮藝術家留下來的作品。

民調：全美3分之1家庭要同過感恩節 無懼染疫風險

根據最新的全美民調，三分之一的家長認為，全家待在一起度過感恩節的時光相當重要，即便可能因此增加染上新型冠狀肺炎的風險，或...

華府小熊貓滿百日 新名揭曉「小奇蹟」

華府國家動物園23日揭曉經公眾投票選出的小熊貓新名字：「小奇蹟」(Xiao Qi Ji)，動物園表示，大熊貓是瀕危野生動...

卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高

新任總統明年1月20日就職，卸任後的川普不再有總統豁免權做為保護傘。國家廣播公司(NBC)分析，雖然川普恐因某些商業交易...

甜蜜16歲生日聚會變大屠殺 布魯克林1死6重傷

布碌崙(布魯克林)22日晚間一個「甜蜜16歲」生日聚會變成一場大屠殺，兩名槍手在聚會現場開槍掃射導致一名女子死亡，六名青...

勸老友川普認輸？黑石執行長蘇世民：國家應繼續前進

私募基金巨人黑石集團創辦人兼執行長蘇世民23日承認他的好友、美國總統川普已經敗選，並稱「國家應該繼續前進」。他跟川普關係...

加州聖荷西市教堂發生持刀砍人事件 至少2死數傷

加州警方今天表示，聖荷西市的主恩浸信會教堂（Grace Baptist Church）晚間發生持刀砍人事件，已造成2人死亡...

美國威州購物中心槍擊案 槍手疑為15歲少年

美國威斯康辛州沃瓦托薩市梅菲爾購物中心（Mayfair Mall）20日下午發生槍擊案，造成至少8人受傷，槍手據信是一名...

歐巴馬回憶錄：與胡錦濤會面「讓人困倦」

美國前總統歐巴馬回憶錄近日出版，美國之音報導，歐巴馬在書中稱，中國政府幫助上億人擺脫貧困是「偉大的人類成就」，但同時也...

多個風暴系統來襲 仍有數百萬美國人規畫感恩節出遊

感恩節長期以來都是民眾最期待的連續假期之一，但今年不僅受到疫情打擊，天公也不作美，全國形成多個風暴系統；儘管感恩節的旅遊...

民主黨籍聯邦參議員庫恩斯：兩黨須合作打造政策 勝過中國

拜登政府國務卿候選人之一、民主黨籍聯邦參議員庫恩斯(Chris Coons)日前表示，美國最大的焦點在勝過中國，他殷盼兩...

不怕疫情？ 民調：40%民眾擬參加10人以上感恩節聚會

儘管許多公衛專家呼籲民眾取消感恩節聚會計畫，但據俄亥俄州立大學偉克斯納(Wexner)醫學中心民調，約40%民眾打算參加...

熱門新聞

泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后

「連川普都覺得她太瘋狂了」…川普陣營切割律師鮑威爾

冰桶挑戰共同發起人死於漸凍症 享年37歲

「嬤孫戀」62歲嬤嫁26歲小鮮肉po照曝近況 網讚：變超正的！

美國總務署通知拜登：川普政府同意啟動政權交接

星巴克店員留下「秘密訊息」示愛 她羞回：我老公在旁邊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。