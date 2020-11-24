猶他州山谷現神秘巨型柱！如電影「2001太空漫遊」場景

美國猶他州偏遠地區出現一根神祕巨型柱，巨型柱金屬光滑外表和四周岩石形成強烈對比。有人認為是新潮藝術家留下來的作品。

英國衛報報導，這根金屬柱是由直升機機師哈金斯（Bret Hutchings）發現，當時他正為了猶他州公共安全部門飛行，他說，「這是我飛行多年來看過最奇怪的事情」。該部門協助野生動植物資源管理人員計算猶他州南部大角羊的數量。

這根巨型柱估計約3公尺高，用某種金屬製成，部分金屬似乎埋在地下。俐落的外型和四周巨大的紅色岩石形成強烈的對比。

哈金斯表示，巨型柱看起來是人造的，似乎已牢固打入地底而非從天而降，「我認為是某些新潮藝術家或是你知道，電影2001太空漫遊的大粉絲留下的」。該景象和庫柏力克（Stanley Kubrick）1989年的電影「2001太空漫遊」中一群猿猴遇到巨大柱體場景相似。