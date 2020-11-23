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美國正式退出《開放天空條約》

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）《開放天空條約》於1992年在北約國家和俄羅斯之間簽署，2002年起生效。該條約允許包括美國和俄羅斯在內的34個締約國對彼此領土進行“非武裝方式的空中偵察”。大部分北約國家都簽署了該條約。迄今為止，該條約框架下共有1500多次空中偵察行動，俄羅斯和美國每年分別對對方進行42次空中偵察。

美國的指責

今年5月21日，美國國務卿蓬佩奧發表聲明，指責俄羅斯違反《開放天空條約》，稱美方將遞交退約決定通知，並在六個月後正式退出這一條約，除非俄方能重新履行該條約。美國官員稱，莫斯科阻止偵察飛機進入特定區域，包括俄羅斯的加裡寧格勒飛地和格魯吉亞的邊界地區，俄方還阻止偵察其軍事演習。特朗普的國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）還表示，俄羅斯系統性地違反條約，阻止美國和其盟友的偵察機飛越一些地區，還派偵察機飛越美國民用設施、白宮、戴維營以及特朗普也會去的一個高爾夫球場。

俄方則表示，美方的指責沒有根據，並稱其提出的要求俄羅斯偵察機在歐洲不得飛過美國軍事基地的條件“絕對不可接受”。

本月初，俄羅斯外長拉夫羅夫要求簽署該條約的北約其他國家書面保證，從現在起不與美國分享搜集到的任何數據。他還表示，美國在歐洲的基地不能被排除在俄羅斯空中偵察行動的範圍之外。

合約對俄羅斯有吸引力

偵查美國在波蘭或者德國的行動對俄羅斯具有吸引力，因此，盡管有顧慮，俄羅斯仍然願意留在該合約中。但美國卻認為該條約越來越沒有意義，而且費用越來越高昂。同時，由於可以獲得全面的衛星圖片，美國不像俄羅斯等國那麼依賴偵察飛機。

德國政府對美國退出《開放天空合約》持拒絕態度，並表示德國將留在合約中。德國空軍2019年夏剛接管一架改裝後的A319參加偵察飛行，為22年後的首次。

觀察家擔心，退出《開放天空合約》只是促進裁軍遭受的若干挫折的開始。美俄現有的核裁軍協議明年2月即將到期。俄羅斯多次敦促美國延長該協議，但都沒有結果。

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本文章由德國之聲授權提供】

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