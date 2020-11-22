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普亭：目前無法承認拜登勝選

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導

彭博資訊報導，俄國總統普亭22日接受俄羅斯國營電視台訪問時說，他已經準備好與任何美國領袖合作，但目前還無法承認拜登當選總統。

普亭說：「我們將與美國人民信任的任何人一起工作，但這種信任只能給予敗選方已經認可勝利的候選人，或在以合法方式確認結果之後的候選人。」

這是普亭在美國大選後作出最詳細的評論，他是全球少數尚未承認拜登勝選的國家領袖之一。俄羅斯曾在2016年被美國情報機構指控幫助川普當選。俄方對拜登態度謹慎，擔心其政府可能加強制裁俄國，並在人權方面與俄國發生更多摩擦。

普京說，克里姆林宮決定不祝賀拜登是「禮節」，並沒有不可告人的動機。被問及此舉是否會破壞美俄關係時，他說：「沒有什麼可破壞的，已經很糟糕了。」

拜登 普亭 俄羅斯

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