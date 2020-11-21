媒體：又有4家中企將被列入美國防部「黑名單」

（德國之聲中文網）據路透社報道，消息人士稱，華盛頓准備再認定4家中國公司為中國軍方的支持對象，限制其獲得美國投資者的投資。隨著美國總統權力交接日期的臨近，特朗普政府正在試圖強化其鷹派中國立場。

一名美國官員和一位不願透露姓名的知情人士說，美國國防部可能會在下周公布這一決定。

白宮和中國駐美國大使館都沒有立即回應路透社的置評請求。

新增公司將使該名單上的中國企業數量達到35家，其中包括之前已經列入其中的海康威視、中國電信、中國移動等大企業。

美國1999年頒布的一項法律規定，五角大樓必須編制一份由中國人民解放軍「擁有或控制」的「中共軍工企業&」名單，但美國國防部直到今年才遵照執行。

此前幾天，美國白宮頒發了一項行政命令，試圖從2021年11月起禁止美國投資者購買被列入該黑名單的公司的證券。

共和黨議員加拉格爾(Mike Gallagher)表示，此舉「有助於確保沒有美國人在不知不覺中資助 (中國共產黨發動的)主導未來技術」。他已提出立法議案，要求禁止黑名單上的中國公司進入美國資本市場。

不過，由於所涉範圍有限，即將上任的拜登政府立場尚不確定，而且美國投資者本來就較少持有中國資產，專家認為，這項行政命令不太可能對這些公司造成嚴重打擊。

民主黨當選總統拜登將於明年1月20日就職，目前尚未制定詳細的對華戰略。但所有跡象都表明，他將繼續對中國采取強硬對策。

越來越長的這份美國國防部黑名單可能會加劇這兩個世界最大經濟體之間的緊張關系。中美兩國本來已經因為新冠疫情和香港問題而存在分歧。

這份名單也是華盛頓一項更廣泛打擊北京意圖的一部分。華盛頓認為，北京正在努力將新興民用技術用於軍事目的。

今年9月，美國商務部對中國最大芯片制造商中芯國際實施出口限制，認為向它提供的設備有可能被用於軍事目的，稱這是「不可接受的風險」。

美國國會和政府越來越多地尋求限制不像美國同行那樣遵守規則的中國公司進入美國市場，即便這意味著與華爾街對著干。

今年8月，美國證券交易委員會和財政部官員曾敦促特朗普，將那些在美國交易所交易、到2022年1月還不能滿足審計要求的中國公司摘牌。

張平/王凡（路透社）

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