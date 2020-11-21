快訊

拍戲63年奪金馬！陳淑芳泛淚：我不是明星、一句話我都演

聽新聞
test
0:00 / 0:00

推特公司：拜登就職日 可獲得美國總統官方帳號權限

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導
美國總統當選人拜登。（美聯社）
美國總統當選人拜登。（美聯社）

推特公司20日表示，美國總統當選人拜登明年1月20日就職後，會把美國總統的官方推特帳號「@POTUS」的權限交給他使用。

@POTUS是美國總統專屬的推特帳號，總統川普任內使用自己的推特帳號@realDonaldTrump，而未使用官推，因為他自己的帳號就有數千萬名追隨者。

推特發言人帕西里歐說，除了總統的官推，第一夫人白宮發言人的官方帳號 @FLOTUS和@PressSec，以及其他主要官員的官推，也會提供給第一夫人吉兒、未來的發言人和官員使用。

第一夫人 拜登 白宮

延伸閱讀

拜登將公布內閣名單 台裔楊安澤傳出任商務部長

經濟對話幕後 台美備忘錄效期5年為美方建議

RCEP後北京有意CPTPP 與美一較高下

肯定拜登加稅 朱立倫：台灣僅債留子孫派

相關新聞

影／藝術家扮巨鼠出沒紐約 重現「地鐵鼠咬披薩」爆紅

美國紐約市近日出現一名表演藝術家，扮成「巨鼠」出沒在大街小巷引發話題，近期他更重現「地鐵鼠咬披薩」的名場面，影片在網路上...

推特公司：拜登就職日 可獲得美國總統官方帳號權限

推特公司20日表示，美國總統當選人拜登明年1月20日就職後，會把美國總統的官方推特帳號「@POTUS」的權限交給他使用。

12月移民排期 職業移民推進 親屬移民原地不動

國務院20日公布2020年12月移民排期，親屬移民除第二優先2-A類無需排期，其餘各項均原地踏步，沒有推進；職業移民中國...

美實境秀「百戰鐵人王」鬧出人命！30多歲男子完賽後送醫不治

美國實境遊戲節目「百戰鐵人王」（Wipeout）日前鬧出人命，一名挑戰者完賽後突感不適，送醫後被宣告不治。節目製作與拍攝...

任期結束前 川普搶端政策 降低處方藥價格

美國總統川普政府在明年一月結束任期之前，試圖把重要但尚未完成的政策結案，今天發布新規定，美國人可望以較低的價格購買許多處...

美國威州購物中心爆槍擊案 至少8傷 槍手在逃

美國媒體報導，威斯康辛州一處購物中心今天發生槍擊案，至少有8人受傷，傷者已送醫治療，尚未傳出有人身亡，警方仍在追捕犯嫌

美緊急貸款延長 有變數

美國聯準會（Fed）年初時對企業界啟動的緊急貸款便利（ELF）機制，現在因為Fed與財政部立場分歧而可能無法運作。在美國...

美兩黨破冰 擬合推基建

面對美國國會兩黨分治局面可能再延續兩年，民主黨與共和黨議員醞釀明年新政府上台後合力推動基礎建設計畫，加速經濟從新冠肺炎疫...

川普拖延交接！同黨州長轟：太超過 對他跟美國都不利

美國馬里蘭州共和黨籍州長霍根20日砲轟川普不認輸，並批評他拖延權力交接的舉動「太超過」且「不利於美國」。

川普連任失利...龐培歐處尷尬位置 即興外交的「最後瘋狂」？

龐培歐這位川普手下忠實的國務卿，現在處於一個無比尷尬的位置。一方面，對外還必須堅持宣稱川普其實才是勝利者。另一方面，不得不開始為自己的未來做些打算。像他的總統一樣，龐培歐一定程度上是美國歷史上最不按常理出牌的政要之一...

川普至少執政到明年一月 專家：這個冬天恐是美國防疫黑暗期

不管美國總統大選結果如何，美國總統川普至少都能主政到明年1月20日，今年冬季仍將掌控醫療資源並主導防疫政策，專家擔心，這...

熱門新聞

喬治亞州正式宣布拜登獲勝！共和黨州務卿：數字不會騙人

CNN：川普向友人吐露 遲不交接是要報復民主黨

川普拖延交接！同黨州長轟：太超過 對他跟美國都不利

負油價惡夢再現？美儲油重鎮又油滿為患

宛如父親翻版？威廉王子被揭超在意哈利與梅根比自己紅

與李顯龍談了什麼？ 張忠謀妙答令記者莞爾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。