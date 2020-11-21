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推特公司：拜登就職日 可獲得美國總統官方帳號權限
推特公司20日表示，美國總統當選人拜登明年1月20日就職後，會把美國總統的官方推特帳號「@POTUS」的權限交給他使用。
@POTUS是美國總統專屬的推特帳號，總統川普任內使用自己的推特帳號@realDonaldTrump，而未使用官推，因為他自己的帳號就有數千萬名追隨者。
推特發言人帕西里歐說，除了總統的官推，第一夫人和白宮發言人的官方帳號 @FLOTUS和@PressSec，以及其他主要官員的官推，也會提供給第一夫人吉兒、未來的發言人和官員使用。
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