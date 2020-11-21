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美兩黨破冰 擬合推基建

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電

面對美國國會兩黨分治局面可能再延續兩年，民主黨共和黨議員醞釀明年新政府上台後合力推動基礎建設計畫，加速經濟從新冠肺炎疫情低潮復甦，並解決美國道路、橋梁等公共設施亟需翻新的問題。

現任總統川普任內提出的重大基建法案頻頻受挫，主要卡在兩黨對法案規模和錢從哪裡來的歧見難以化解。但民主黨總統當選人拜登入主白宮後打算大力推動基礎建設，兩黨可望共商折衷方案、打破僵局。

參議院共和黨第三號人物暨環境與公共建設委員會主席巴拉索說：「在這議題上，我們似乎能以有建設性的方式合作。」

眾院今夏通過1.5兆美元基建法案，包括撥款約5,000億美元翻新道路、橋梁和大眾運輸系統，也編列住宅、公立學校和寬頻網路經費。

拜登也提議推動2兆美元基建計畫，作為氣候變遷對策的一環，他16日強調這些投資「將強化經濟競爭力，並創造數百萬個工作」。

然而，眾院1.5兆美元基建法案只獲三位共和黨議員支持，大多數共和黨人批評花費太高且綑綁抗暖化措施，例如建電動車充電站。巴拉索說：「眾院基本上把『綠色新政』改標題變成基建法案，所以合作不來。」

民主黨籍眾院氣候危機委員會主席凱絲特表示，基建法案將是民主黨明年氣候變遷行動的主軸，特別是升級電網。眾院議長裴洛西上周也表示，明年民主黨將聚焦基礎建設。

議員認為，在民意對新一輪刺激方案殷切期盼下，基建法案更容易過關。預料拜登一上任，兩黨可望恢復延宕數月的協商。

另外，兩黨爭執已久的新一輪紓困計畫，這幾天似乎又有突破。CNBC報導，美國參議院少數黨領袖舒默表示，參院多數黨領袖麥康奈已同意重啟談判，「他們已同意坐下來，今、明兩天就會開始看看我們是否能商討出一個真正很好的新冠紓困法案」。這也激勵美股19日收高。

民主黨 共和黨 拜登

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