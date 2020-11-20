聽新聞
test
0:00 / 0:00
民主黨參院領袖：美國會兩黨同意就紓困方案恢復磋商
美國參議院民主黨領袖舒默19日表示，參院多數黨領袖麥康諾同意就疫情紓困方案恢復磋商。
CMBC報導，舒默在紐約一場記者會中表示說：「昨晚，他們已同意坐下來（磋商），幕僚將在今日或明日展開談判，看看我們能否達成良好的紓困方案。」
民主黨一位資深助理表示，代表麥康諾、舒默、眾院議長裴洛西和少數黨領袖麥卡錫的助理已在19日下午召開會議。這位助理表示，他們討論了紓困方案和通過1.4兆美元預算，以確保政府機關在12月11日前維持運作，現行的支出計畫到這一日結束。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言