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民主黨參院領袖：美國會兩黨同意就紓困方案恢復磋商

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
舒默表示，參院多數黨領袖麥康諾已同意就疫情紓困方案恢復磋商。路透
舒默表示，參院多數黨領袖麥康諾已同意就疫情紓困方案恢復磋商。路透

美國參議院民主黨領袖舒默19日表示，參院多數黨領袖麥康諾同意就疫情紓困方案恢復磋商。

CMBC報導，舒默在紐約一場記者會中表示說：「昨晚，他們已同意坐下來（磋商），幕僚將在今日或明日展開談判，看看我們能否達成良好的紓困方案。」

民主黨一位資深助理表示，代表麥康諾、舒默、眾院議長裴洛西和少數黨領袖麥卡錫的助理已在19日下午召開會議。這位助理表示，他們討論了紓困方案和通過1.4兆美元預算，以確保政府機關在12月11日前維持運作，現行的支出計畫到這一日結束。

民主黨 疫情 紐約

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