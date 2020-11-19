曾送14好友每人100萬美元 喬治克隆尼首曝超暖動機

好萊塢巨星喬治克隆尼（George Clooney）2017年曾被好友企業家蓋柏（Rande Gerber）爆料，在2013年曾致贈包括他在內的14名好友每人100萬美元現金（約新台幣2849萬），藉此感謝好友們過去給予的幫助及支持，如今喬治克隆尼接受雜誌訪問時首次證實此事。

根據《GQ》雜誌的專訪，喬治克隆尼有個名為「男孩幫（The Boys）」的好友團，也強調自己潦倒時靠的就是這群好兄弟幫他度過難關。「當我破產時，我睡在他們的沙發上，他們也借錢給我，這些年來當我需要幫助的時候，他們伸出援手，如果沒有他們，我將一無所有，我們關係真的很好。」他還說：「如果我哪天被一輛公車撞死，我會留一部分遺產給他們，那我為何要等到被車撞了才對他們表達謝意呢？」

之後喬治克隆尼想到了用行李箱裝現金的點子，於是弄來一輛廂型車，還把車偽裝成運送鮮花的樣子，在僅知會助理和幾名保安人員的情況下，他們將1400萬美元現金分裝在14個行李箱內，就像是喬治克隆尼主演電影《瞞天過海》（Ocean's Eleven）裡的場景一樣。

準備就緒後，他告訴這14位朋友隔天過來他家吃飯，到了之後發現每個人的位置上都放了一個行李箱。喬治克隆尼隨後向他們宣布，每個人的箱子內都有100萬美元現金，是向他們表達謝意的禮物。

蓋柏打開皮箱當下就表明自己不能收這筆錢，喬治克隆尼則說如果蓋柏不收，那麼所有人都拿不到錢。

喬治克隆尼從未明確指出這14位好兄弟的名字，蓋柏也表示當時並非所有人都過的順遂，他說道：「其中一個朋友在德州機場的酒吧工作，賺錢養活家庭，每天騎自行車上班，這些人幫助過克隆尼，現在換克隆尼回饋給他們。」