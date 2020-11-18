歐巴馬回憶錄搶先看》中國如何「和平崛起」？美對台軍售，也被陸當例行公事⋯

七星期後，空軍一號在北京降落，這是我首次正式訪問中國。我們按照指示把所有非政府電子設備留在機上，同時抱持一切通訊都被監控的心態來應對。

即使橫跨了數座海洋，中國的監控能力同樣令人驚嘆。在總統大選期間，中方駭進我們競選總部的電腦系統（我把這件事視為自己可望勝選的好兆頭）。他們遠端操作就足以將所有手機轉換為錄音設備的能力廣為人知。如今我們踏上中國的土地，他們監控起來更加容易。網絡安全專家建議我們的幕僚，務必要有心理準備，我們訪問期間的一言一行都會遭到監聽。若要從飯店打電話討論國安相關事宜，我必須到走廊另一頭架有SCIF（敏感資訊隔離設施）的套房；SCIF是座藍色大帳篷，設置在房間中央，發出詭異又迷幻的嗡嗡聲，用來阻絕周遭任何監聽設備。我們代表團部分成員得在黑暗中穿衣甚至洗澡，以避開可能巧妙藏在每個房間的針孔攝影機。

談被監控》陸情報部無恥到像拍喜劇

我的商務部長文件被狂翻、還被當隱形人⋯

有時，中國情報部門厚顏無恥到簡直像拍喜劇。有次，我的商務部長駱家輝（Gary Locke）前往參加籌備會議的途中，發現有東西忘在飯店房間內。一打開房門，他發現除了兩名房務人員在整理床鋪，居然還有兩位西裝筆挺的男子仔細翻閱著他桌上的文件。駱家輝詢問他們來意時，兩人卻一語不發經過他身邊，隨即離開房間。房務人員始終沒抬頭，而是忙著更換浴室大小毛巾，完全把駱家輝當成隱形人。我們團隊成員得知此事後，有人聽完直搖頭，有人啞然失笑，我相信外交人員最終對此正式表達不滿。但我們後來與胡錦濤主席及其餘中方代表成員正式會面時，沒人提起這件事。我們與中國有太多生意要做，針對中國的間諜活動也沒少過，因此不想把事情鬧大。

以上大約概括了當時美中事務的狀況。表面上，我們從上屆政府延續下來的關係看似相對穩定，不像與俄羅斯政府有明顯的外交裂痕。打從一開始，蓋特納和希拉蕊就多次與中國高層官員會面，並正式成立工作小組來因應各種雙邊問題。在倫敦二十國集團峰會期間，我與胡主席會晤時，談到了追求「雙贏」政策，同時裨益美中兩國。但在外交禮儀之下，潛藏著長期醞釀的緊張關係與不信任——不僅攸關貿易或間諜等細部問題，也攸關更為基本的問題：中國再度崛起對國際秩序和美國全球地位有何影響？

美中兩國三十多年來得以避免公開衝突，這不僅僅是憑運氣而已。一九七○年代中國實施經濟改革、果斷對西方開放以來，中國政府就恪遵鄧小平的八字箴言：「韜光養晦，等待時機」，以工業化為首要之務，大規模軍事建設退居次位，廣邀尋找低廉勞力的美國企業把營運部門搬到中國，歷屆美國政府，幫助中國在二○○一年取得世界貿易組織（WTO）成員資格，到頭來讓中國更能大幅進軍美國市場。儘管中國共產黨嚴格控管國內政治，但並未輸出其意識形態；中國在做生意上來者不拒，民主國家與獨裁國家皆然，宣稱不加論斷他國國內事務是項美德。中國覺得領土受到威脅時，立場有可能變得強勢，亦不滿西方批評其人權紀錄。但即使是在美國對台軍售這類易引爆衝突的問題上，中國官員也盡其可能把爭端當成例行公事：透過措辭強烈的信件或取消雙邊會議來表達不滿，但絕不會讓事態升級到太嚴重的田地，以免阻礙滿載中國製造的運動鞋、電子產品和汽車零件的貨櫃進入美國港口和你家附近的沃爾瑪超市。

談供應鏈》陸慣用迴避、違反談妥的規定

用補貼、貨幣操縱削弱美本土製造業

這種戰略上的耐性幫助中國節省資源，避免在海外投資時付出高昂代價。此舉也幫助掩蓋了中國「和平崛起」過程中一貫地迴避、放寬或違反所有談妥的國際商務規定。多年來，中國利用國家補貼、貨幣操縱與貿易傾銷，以人為方式壓低出口貨物價格，削弱美國本土製造業。中國對勞工與環境規章的漠視也達成相同目的。同時，中國採取配額和禁運等非關稅壁壘，盜取美國智慧財產權，並不斷向在中國做生意的美國企業施壓、要求交出關鍵技術，以加速中國在全球供應鏈的崛起。

但中國並非特例。從美國到日本等幾乎每個富裕國家，都曾在不同發展階段採取重商主義來促進經濟發展。而就中國的觀點來看，所獲成果讓人無法反駁。距離數百萬中國人死於大饑荒僅僅過了一代，中國就已轉變為世界第三大經濟體，占全球鋼鐵產量將近一半、全球製造業二○%與美國服飾產業四○%。

令人驚訝的是，華府的回應卻相當溫和。早在一九九○年代初，勞工組織領袖們就對中國日益不公的貿易行為敲響警鐘，他們找來了許多民主黨議員，尤其是來自鐵鏽帶（rust belt）各州議員來支持其理念。共和黨不乏批評中國的議員，其中有帕特．布坎南（Pat Buchanan）之流的民粹政治人物，認為美國逐漸向外國勢力投降而大感憤怒，也有垂垂老矣的冷戰時期鷹派，至今仍擔心共產主義無神論的入侵。

談全球化傾中》不像關網路說關就關

與其採保護主義，美需借鏡陸的遊戲規則

但隨著全球化浪潮在柯林頓和小布希時期席捲各地，這些聲音發覺自己成了少數派。錢根本賺都賺不完。美國企業與其股東喜歡將生產轉移到中國，減少勞力成本，大幅提升利潤；美國農民歡迎所有購買黃豆與豬肉的中國新客戶；華爾街企業則樂見數十位中國億萬富翁大筆投資倍增的財富，因應逐年擴大的美中貿易而獲聘的大量律師、顧問和說客也是如此。即使多數民主黨議員仍然不滿中國的貿易行為，小布希政府也向WTO申訴中國，但到我上任時，美國外交決策菁英與大黨捐款人之間已約略形成共識。與其實施保護主義，美國需要借鏡中國的遊戲規則。若我們想保持第一，就需要更加努力、開源節流，教導下一代數學、科學、工程——還有普通話。

我個人對中國的觀點並不屬於任何陣營。我不贊同工會支持者直覺反對自由貿易，也不相信我們可以完全扭轉全球化，就像不可能直接關閉網路一樣。我認為柯林頓與小布希做了正確的決策，即鼓勵中國融入全球經濟——史有明鑑，又亂又窮的中國對美國構成的威脅，勝過繁榮的中國。我認為，中國成功幫數億人脫離赤貧，堪稱人類史上的斐然成就。

然而，不變的現實是中國對國際貿易體系的博弈往往犧牲美國利益。自動化與先進機器科技可能是導致美國製造業工作減少的最大元凶，但中國的各項作為——在企業外包推波助瀾下——加速了這些損失。中國商品湧入美國，導致平面電視更加便宜，維持低通膨率，但代價是壓低了美國勞工薪資。我競選時承諾要替勞工爭取更優惠的貿易協定，也打算履行此一承諾。

談經濟》陸是管控金融危機必要夥伴

各國想脫離衰退，需要它經濟繼續成長

但全球經濟岌岌可危，我不得不思考談判的時機與方式。中國握有超過七千億美金的美債，也累積了大量外匯存底，因此是管控金融危機的必要夥伴。想要讓美國與其餘國家脫離衰退，我們需要中國經濟繼續成長而非萎縮。只要我的政府沒有堅定施壓，中國不可能改變其貿易行為，前提是我得確保我們不會點燃中美貿易戰，讓全球陷入大蕭條，傷害我當初誓言要幫助的勞工。

為了促進中國改善貿易行為，我們也希望獲得其鄰國的協助。這需要花點工夫。小布希政府疲於應付中東問題，加上華爾街金融崩盤，導致部分亞洲元首質疑美國在亞洲是否日漸式微。同時，中國蓬勃發展的經濟讓日本與南韓等美國忠實盟友也愈發依賴其市場，小心翼翼地避免站在中國對立面。唯一對我們有利的便是近年來中國開始玩得太過火，要求實力較弱的貿易夥伴做出單方面讓步，還揚言要與菲律賓與越南爭奪南海少數具有戰略意義小島的控制權。美國外交官的彙報指出，亞洲國家對這種強硬策略愈來愈反感，希望美國能鞏固勢力範圍，以牽制中國的力量。

為了善用這項良機，我們團隊安排我過境日本與韓國，並在新加坡與東南亞國家協會（ASEAN）十個成員國開會。途中我會宣布，自己有意繼續推動小布希政府開始協商的全新美國與亞洲貿易協定——這項協定的目標遠大，重點在敲定可落實的勞工與環境條款，民主黨與工會常抱怨過去協定（例如北美自由貿易協定〔NAFTA〕）在這些方面付之闕如。我們向記者表示，我們後來所謂「轉向亞洲（pivot to Asia）」的整體目標，並非要圍堵中國或扼殺其成長，而是為了重新確立美國與亞洲的關係，強化國際法框架，而正是在這個框架下，亞太地區國家——包括中國——才能在短時間內成長得如此神速。

但我不大相信中國會抱持相同看法。

書名：應許之地：歐巴馬回憶錄 出 版 社：商業周刊 出版日期：2020/11/19 作者簡介 巴拉克．歐巴馬（Barack Obama） 美國第44任總統，於2008年11月當選並連任。他著有兩本《紐約時報》暢銷書《歐巴馬的夢想之路——以父之名》及《歐巴馬勇往直前》，於2009年獲頒諾貝爾和平獎。他與妻子蜜雪兒（Michelle）住在華盛頓特區。他們有兩個女兒，瑪莉亞（Malia）和莎夏（Sasha）。

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